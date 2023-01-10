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Haberler Televizyon Masterchef FİNAL bölümü İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube...

Masterchef FİNAL bölümü İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube...

Yarışmayı izlemek isteyen vatandaşlar ama motorlarına yöneldi. İşte Masterchef finalistleri, büyük ödül ve 2023 Masterchef final bölümü...

takvim.com.tr
10.01.2023 23:25 - Son Güncelleme: 11.01.2023 00:48
Masterchef FİNAL bölümü CANLI İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube CANLI YAYIN izle...

İşte Masterchef 2023 büyük ödülü, finalistleri ve final bölümü ....

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef FİNAL bölümü CANLI İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube CANLI YAYIN izle...

MASTERCHEF TÜRKİYE 2023 FİNALİSTLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye'de Kıvanç, Metin ve Ayaz son üçe adını yazdırmıştı. Masterchef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.

Masterchef FİNAL bölümü CANLI İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube CANLI YAYIN izle...

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te bu sezonki büyük ödül henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyona 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.

Masterchef FİNAL bölümü CANLI İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube CANLI YAYIN izle...

MASTERCHEF GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.

Masterchef FİNAL bölümü CANLI İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube CANLI YAYIN izle...

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef Metin, ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye 2022'nin iddialı isimlerinden olan ilk yarışmacı Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Metin Yavuz, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.

Masterchef FİNAL bölümü CANLI İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube CANLI YAYIN izle...

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 31 yaşında ve 7 yıldır aşçılık yapıyor. İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı. Yarışmaya mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söyleyen yarışmacı, 4 aydır programa hazırlandığını ve uzun yıllardır MasterChef Türkiye'yi takip ettiğini ifade etmişti.

Masterchef FİNAL bölümü CANLI İZLE || 2022-2023 Masterchef finali kesintisiz, şifresiz, FULL HD, tek parça TV8, Youtube CANLI YAYIN izle...

MASTERCHEF 2022 ÜÇÜNCÜSÜ KİM OLDU?

Kıvanç ve Metin finale geçmeye hak kazanırken Ayaz, yarışmadan ayrılan isim oldu.

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