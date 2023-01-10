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Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde Cezayir ara bulmaya çalışırken ortalık yangın yerine dönüyor: "Senin cehennemin benim!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde Cezayir ara bulmaya çalışırken ortalık yangın yerine dönüyor. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi olan Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu hafta yer yerinden oynuyor. Tatavlalı, Cezayir'in sırlarını elde edebilecek mi? Leyla, Firuze'nin iddiaları karşısında nasıl bir tavır alacak? Cezayir, Jean Luc ve Firuze arasındaki çatışmayı engelleyebilecek mi? İşte "Senin cehennemin benim!" sözüyle dikkat çeken Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde yaşanacaklar...

10.01.2023 17:11 - Son Güncelleme: 10.01.2023 17:14
Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde Cezayir ara bulmaya çalışırken ortalık yangın yerine dönüyor: Senin cehennemin benim!

"SENİN CEHENNEMİN BENİM!"

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde Cezayir ara bulmaya çalışırken ortalık yangın yerine dönüyor. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde yaşanacaklar.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde Cezayir ara bulmaya çalışırken ortalık yangın yerine dönüyor: Senin cehennemin benim!

Cezayir, Tatavlalı'nın kan dökmesine rağmen Tatavlalı'ya bir teklifle gider ve onunla sulh sağlamanın yolunu bulmaya çalışır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde Cezayir ara bulmaya çalışırken ortalık yangın yerine dönüyor: Senin cehennemin benim!

Cezayir'in çevresi bu teklife sıcak bakmaz. Tatavlalı, Cezayir'den gelen teklifi kendi lehine çevirir ve gizlice Cezayir'in mahremine sızarak onun sırlarını ele geçirmeye çalışır.

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 16. BÖLÜM İZLE - TIKLA

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde Cezayir ara bulmaya çalışırken ortalık yangın yerine dönüyor: Senin cehennemin benim!

Leyla ve Firuze resim galerisinde karşılaşınca ortam gerilir. Leyla, Firuze'yi Gülendam'ın şüpheleri üzerinden suçlarken Firuze, Leyla'yı hiç beklemediği bir yerden vurur.

Ben Bu Cihana Sığmazam 16. yeni bölümde Cezayir ara bulmaya çalışırken ortalık yangın yerine dönüyor: Senin cehennemin benim!

Firuze, Leyla'nın şüphelerini ailesinden birinin üzerine çeker. Leyla'nın aklına giren bu şüpheyi Cezayir temizlemeye çalışır.

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