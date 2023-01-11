Metin Yavuz VS Kıvanç Karadeniz! 2022-2023 Masterchef final bölümü büyük ödülün sahibi...Masterchef birincisi, şampiyonu kim oldu?
2022 MasterChef Türkiye finali, MasterChef Kıvanç ve Metin arasındaki kıran kırana mücadelenin kazananı belli oldu. İşte Masterchef şampyonu ve büyük ödülün sahibi.
11.01.2023 08:28 - Son Güncelleme: 11.01.2023 08:28
Masterchef final bölümünün yayınlanmasının ardından izleyiciler şampiyonun kim olduğunu merak ediyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler 'Masterchef büyük ödül ne' ve 'Masterchef şampiyonu kim' sorularına cevap aramaya başladı. TV8 ekranlarında yer alan Masterchef yarışmasının finalistleri Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz hakkında da araştırmalar hızlandı. İki yarışmacı arasında geçen kıyasıya mücadelenin ardından 2022 Masterchef şampiyonu belli oldu. İşte masterchef büyük ödülü kazanan kişi...
İŞTE 2022 MASTERCHEF ŞAMPİYONU
2022 Masterchef Türkiye şampiyonu açıklandı. Yarışmanın kazananı ve büyük ödülün sahibi Metin Yavuz oldu.