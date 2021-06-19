Masadan birer birer eksildiler! Çukur'un 3 yıldız isminin yeni rotaları belli oluyor! Finalden sonra aniden...

Bu ay ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularına yeni teklifler gelmeye başladı. Dizide Celasun karakteriyle adından sürekli söz ettiren ve senaryo gereği ölümüyle herkesi kahreden ünlü oyuncu Kubilay Aka, Show TV'de yeni başlayan Cam Tavanlar dizisinin kadrosuna katıldı. Kadroda yer alan diğer isimlerin projeleri de belli oluyor. Necip Memili ise yeni sezonda Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaşmıştı. Son olarak dizide Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in yeni projesi de netlik kazandı. Damla Sönmez, Blu TV'de yayınlanan Saygı dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosuna katıldı.

19.06.2021 09:54 - Son Güncelleme: 19.06.2021 09:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





