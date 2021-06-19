Masadan birer birer eksildiler! Çukur'un 3 yıldız isminin yeni rotaları belli oluyor! Finalden sonra aniden...
Bu ay ekranlara veda eden Çukur dizisinin oyuncularına yeni teklifler gelmeye başladı. Dizide Celasun karakteriyle adından sürekli söz ettiren ve senaryo gereği ölümüyle herkesi kahreden ünlü oyuncu Kubilay Aka, Show TV'de yeni başlayan Cam Tavanlar dizisinin kadrosuna katıldı. Kadroda yer alan diğer isimlerin projeleri de belli oluyor. Necip Memili ise yeni sezonda Uğur Güneş ve Esra Bilgiç'in başrollerinde yer aldığı Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaşmıştı. Son olarak dizide Efsun karakterine hayat veren Damla Sönmez'in yeni projesi de netlik kazandı. Damla Sönmez, Blu TV'de yayınlanan Saygı dizisinin ikinci sezon oyuncu kadrosuna katıldı.
Masadan birer birer eksildiler! Çukur'un 3 yıldız isminin yeni rotaları belli oluyor. Bu ay görkemli bir galayla ekranlara veda eden Çukur'un oyuncularının yeni adresleri belli oluyor. Dizide Celasun karakteriyle karşımızda olan Kubilay Aka performansıyla büyük takdir toplamıştı. Çukur'dan projeden ayrılan Kubilay Aka Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Cam Tavanlar isimli diziyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizide en sevilen karakterlerden birisi olan Cumali Koçovalı'yı oynayan Necip Memili'ye yeni sezon için teklifler geliyordu. Ünlü oyuncu Çukur'un final yapması nedeniyle Kanunsuz Topraklar dizisiyle anlaştı. Son olarak Çukur'un Efsun'u Damla Sönmez'in yeni projesinin netleştiği duyuruldu.