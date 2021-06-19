Her şey ters yüz olacak! Gönül Dağı'nda yapbozun bir parçası koptu! Gelecek sezon aniden...
Sezon finali yaparak yaz tatiline giren Gönül Dağı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Başrollerinde Gülsim Ali ve Berk Atan gibi ünlü isimlerin yer aldığı dizide merak uyandıran gelişmeler ardı sıra yaşanıyor. Dizide gözler veda eden isme çevrildi. Beklenmedik gelişmelerin peşi sıra meydana geldiği dizide ayrılık iddiaları kulislerde konuşulmaya başlandı. Serdar karakteriyle Gönül Dağı dizisinde büyük beğeni toplayan Utku Ateş'in projeden ayrılacağına yönelik iddialar artmıştı. Bilindiği üzere Utku Ateş, geçen hafta ekranlar merhaba diyen Cam Tavanlar dizisinde dikkatleri üzerine çekti. Utku Ateş'in Gönül Dağı'ndaki hikayesinin bitip bitmediği ise tam bir bilmece.
Her şey ters yüz olacak! Gönül Dağı'nda yapbozun bir parçası koptu. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı geçtiğimiz ayın son haftalarında yaz tatiline girdi. Dizide ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü. Gülsim Ali, Berk Atan ve Utku Ateş gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir gelişme meydana geldi. Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş, İskender karakteriyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Cam Tavanlar'ın kadrosuna katıldı. İzleyiciler ünlü oyuncunun yeni sezon öncesi Gönül Dağı'na dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.