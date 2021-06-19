Her şey ters yüz olacak! Gönül Dağı'nda yapbozun bir parçası koptu! Gelecek sezon aniden...

Her şey ters yüz olacak! Gönül Dağı'nda yapbozun bir parçası koptu. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı geçtiğimiz ayın son haftalarında yaz tatiline girdi. Dizide ayrılık haberleri gündeme bomba gibi düştü. Gülsim Ali, Berk Atan ve Utku Ateş gibi ünlü isimlerin rol aldığı dizide izleyicileri şok edecek bir gelişme meydana geldi. Serdar karakteriyle dizinin en sevilen karakterlerinden birisi olan Utku Ateş, İskender karakteriyle Show TV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Cam Tavanlar'ın kadrosuna katıldı. İzleyiciler ünlü oyuncunun yeni sezon öncesi Gönül Dağı'na dönüp dönmeyeceğini merak ediyor.