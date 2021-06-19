Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Kim dost kim düşman
Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Soluksuz izlenen son bölüme Kutlu Bike ile Celaleddin arasında geçen konuşmalar dikkat çekerken Necmeddin Kübra'nın nasihatleri damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kutlu Bike'nin her şeyi itiraf etmesi yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı…
Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki son belimde neler yaşandı? İşte detaylar…
Ak Şah, Gürgenç çarşısında Kutlu Bike'yi gördüğünü ve gittiği mekanda Haşhaşilerin bulunduğunu ağabeyine anlattı. Ak Şah'ın gidişinin ardından, Kutlu Bike, Celaleddin'in yanına geldi. Celaleddin "Seni esir alan her ne yapıyorsan bunları yapmaya zorlayanlar kimler, söyle artık" diyerek müstakbel eşine çıkıştı.