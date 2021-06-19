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Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Kim dost kim düşman

Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Soluksuz izlenen son bölüme Kutlu Bike ile Celaleddin arasında geçen konuşmalar dikkat çekerken Necmeddin Kübra'nın nasihatleri damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kutlu Bike'nin her şeyi itiraf etmesi yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı…

19.06.2021 00:34 - Son Güncelleme: 19.06.2021 00:37
Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Kim dost kim düşman

Bozkır Arslanı Celaleddin, nefes kesen bir bölümle daha izleyici karşısına çıktı. Zengin oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicilerinden tam not alan dizi, yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı.

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Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Kim dost kim düşman

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Celaleddin karakteriyle Emre Kıvılcım'ın üstlendiği 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in beşinci bölümü seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Peki son belimde neler yaşandı? İşte detaylar…

Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Kim dost kim düşman

"BENİ BU TUTSAKLIKTAN KURTAR CELALEDDİN"
Kutlu Bike, Celaleddin'e gerçekleri açıklamak istedi ancak "Beni bu tutsaklıktan kurtar" demekle yetindi.

Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Kim dost kim düşman

"Uzun bir hikaye dinlemeye hazır mısın Celaleddin" diyerek her şeyi anlatmaya hazır olduğunu ifade eden Kutlu Bike'nin hikayesi, Ak Şah'ın Celaleddin'le konuşmak üzere gelmesi ile yarım kaldı.

Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Kim dost kim düşman

Ak Şah, Gürgenç çarşısında Kutlu Bike'yi gördüğünü ve gittiği mekanda Haşhaşilerin bulunduğunu ağabeyine anlattı. Ak Şah'ın gidişinin ardından, Kutlu Bike, Celaleddin'in yanına geldi. Celaleddin "Seni esir alan her ne yapıyorsan bunları yapmaya zorlayanlar kimler, söyle artık" diyerek müstakbel eşine çıkıştı.