Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı nefes kesti: Kim dost kim düşman

Kutlu Bike her şeyi itiraf etti! Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Soluksuz izlenen son bölüme Kutlu Bike ile Celaleddin arasında geçen konuşmalar dikkat çekerken Necmeddin Kübra'nın nasihatleri damga vurdu. Nefes kesen bölümün ardından Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Kutlu Bike'nin her şeyi itiraf etmesi yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 6. bölüm fragmanı…

19.06.2021 00:34 - Son Güncelleme: 19.06.2021 00:37 BU GALERİYİ PAYLAŞ





