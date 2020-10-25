Maria ve Mustafa (8.) yeni bölümde heyecan dolu anlar! Nadire Nihat'a karşılık verecek mi?
Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa, fragmanıyla izleyicide büyük merak uyandırdı. Mustafa'nın öldüğünü düşünen Candemir ailesi yas tutarken Mustafa'nın öldüğüne inanmayan Maria, ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar vererek harekete geçiyor. Mustafa'yı hiç kimsenin bilmediği bir yerde saklayan ve iyileştirerek kendisine bağlamaya çalışan Gonca'nın işleri hiç beklemediği şekilde sarpa sararken, Nihat ile Nadire arasında yaşanacaklar Maria ile Mustafa izleyicisine duygusal anlar yaşatacak.
Hilmi Cem İntepe (Mustafa Candemir) - Jessica May (Maria Yıldırım) - Tamer Levent (Kudret Candemir) –Rahmi Dilligil (Haşmet Yalçınoğlu) - Alpay Atalan (Nihat Yalçınoğlu) - Ezgi Çelik (Nadire Candemir) - Haki Biçici (Şahin Candemir) - Zeynep Gülmez (Reyhan Özer) - Hülya Gülşen (Feriha) -Tuğba Tutuğ (Gonca Candemir) - Özlem Ulukan (İclal Candemir) - Mustafa Açılan (Galip Yalçınoğlu) - Hira Koyuncuoğlu (Nisan Candemir) - Cem Karakaya (Bekir) -Mine Tüfekçioğlu (Zümrüt Yalçınoğlu) - Derin Deniz Görgülü (Zeyno Candemir) - Burak Berkay Akgül (Rüzgar Yalçınoğlu) - Neyra Kayabaşı (Nazlı) gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan Atv'nin pazar akşamlarının sevilen dizisi Maria ile Mustafa yeni bölümde neler olacak?