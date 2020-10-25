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Maria ve Mustafa (8.) yeni bölümde heyecan dolu anlar! Nadire Nihat'a karşılık verecek mi?

Atv'nin sevilen dizisi Maria ile Mustafa, fragmanıyla izleyicide büyük merak uyandırdı. Mustafa'nın öldüğünü düşünen Candemir ailesi yas tutarken Mustafa'nın öldüğüne inanmayan Maria, ne pahasına olursa olsun onu bulmaya karar vererek harekete geçiyor. Mustafa'yı hiç kimsenin bilmediği bir yerde saklayan ve iyileştirerek kendisine bağlamaya çalışan Gonca'nın işleri hiç beklemediği şekilde sarpa sararken, Nihat ile Nadire arasında yaşanacaklar Maria ile Mustafa izleyicisine duygusal anlar yaşatacak.

25.10.2020 18:01 - Son Güncelleme: 25.10.2020 18:22 BU GALERİYİ PAYLAŞ





