Maraşlı’nın ölüm emri verildi! Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da heyecan dorukta. Yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 15. yeni bölümde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir. Ailesiyle birlikte gözaltına alınan Mahur ise Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Peki Maraşlı 15. bölümde neler yaşanacak? Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir? İşte Maraşlı yeni bölümden ipuçları…

26.04.2021 08:48 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





