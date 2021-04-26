RAMAZAN İMSAKİYE
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Maraşlı’nın ölüm emri verildi! Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da heyecan dorukta. Yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 15. yeni bölümde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir. Ailesiyle birlikte gözaltına alınan Mahur ise Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Peki Maraşlı 15. bölümde neler yaşanacak? Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir? İşte Maraşlı yeni bölümden ipuçları…

26.04.2021 08:48 - Son Güncelleme: 26.04.2021 09:01
Maraşlı’nın ölüm emri verildi! Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Maraşlı yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Erkana gelen son bölümüyle de izleyicisinden tam not alan dizinin yeni bölümü ise merakla bekleniyor.

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Maraşlı’nın ölüm emri verildi! Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

MARAŞLI 15. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Polis sirenlerini duyan Necati, kendisini de kasıtlı olarak yaralar ve saldırıya uğramış gibi davranır. Ağır yaralanan Maraşlı hastaneye kaldırılır. Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir.

Maraşlı’nın ölüm emri verildi! Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

Mahur ve ailesi gözaltına alınır. Türellerin evi ve Mahur'un stüdyosu polisler tarafından didik didik aranır. Tüm Türkiye bu haberle çalkalanır.

Maraşlı’nın ölüm emri verildi! Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

Mahur, Firuzan ve Dilşat serbest kalırken Aziz ile İlhan cezaevine gönderilir. Baba oğul hapishanede zor zamanlar geçirir. İlhan'a ise pusu kurulur. İlhan hayatını kurtarmayı başarabilecek midir?

Maraşlı’nın ölüm emri verildi! Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?

Mahur, Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Maraşlı'nın başında beklemeye başlar.