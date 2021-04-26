Maraşlı’nın ölüm emri verildi! Mahur, Maraşlı’nın hayatını kurtarabilecek mi?
Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'da heyecan dorukta. Yayınlanan son bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin 15. yeni bölümde ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Maraşlı, ölüm ve yaşam arasında savaş verecektir. Ailesiyle birlikte gözaltına alınan Mahur ise Maraşlı'nın komada olduğunu öğrenir ve soluğu hastanede alır. Peki Maraşlı 15. bölümde neler yaşanacak? Bu kez Mahur, Maraşlı'nın hayatını kurtarabilecek midir? İşte Maraşlı yeni bölümden ipuçları…
Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer, Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli, Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Maraşlı yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip ediliyor. Erkana gelen son bölümüyle de izleyicisinden tam not alan dizinin yeni bölümü ise merakla bekleniyor.