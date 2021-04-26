RAMAZAN İMSAKİYE
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Çukur daha final yapmadan rotasını çizdi! Yeni proje yolda! Yine tozu dumana katacak!

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur dört sezondur izleyicileri ekrana kilitliyor. Bu sezon final yapmaya hazırlanan dizideki oyuncularda bir bir senaryo gereği ölerek veda ediyor. Bir kısmı ise daha ayrılmadan yeni dizi teklifleri almaya başladı. Çukur daha final yapmadan bir oyuncusu daha rotasını çizdi, yeni proje yolda. Cumali karakteri ile çok beğenilmişti, yeni projesinde de tozu dumana katacak.

26.04.2021 17:52 - Son Güncelleme: 26.04.2021 18:26
Çukur daha final yapmadan rotasını çizdi! Yeni proje yolda! Yine tozu dumana katacak!

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur dört sezondur izleyicileri ekrana kilitliyor. Bu sezon final yapmaya hazırlanan dizideki oyuncularda bir bir senaryo gereği ölerek veda ediyor. Bir kısmı ise daha ayrılmadan yeni dizi teklifleri almaya başladı. Çukur daha final yapmadan bir oyuncusu daha rotasını çizdi, yeni proje yolda. Cumali karakteri ile çok beğenilmişti, yeni projesinde de tozu dumana katacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çukur daha final yapmadan rotasını çizdi! Yeni proje yolda! Yine tozu dumana katacak!

Çukur dizisi Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanıyor ve severek izleniyor. Heyecan dolu gelişmeleriyle tüm hızıyla devam eden dizi finale doğru ilerlerken heyecanın dozu da artıyor. Çukur final yapmadan önce birer birer oyuncuları ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye başladı. Bazılarının adı ise yeni projelerde duyuluyor ve bunlardan biri de Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Necip Memili'den geldi. İşte ayrıntılar…

Çukur daha final yapmadan rotasını çizdi! Yeni proje yolda! Yine tozu dumana katacak!

Cumali karakterine hayat veren ve diziye sonradan katılan ama iz bırakan Necip Memili, şimdi yeni bir dizi ile gündemde. Başarılı performansı ile Çukur hayranlarını adeta mest eden oyuncu, geçen yaz da kızı Asya'yı kucağına alarak baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Çukur daha final yapmadan rotasını çizdi! Yeni proje yolda! Yine tozu dumana katacak!

YENİ DİZİ İLE ANLAŞTI!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Faruk Teber'in yöneteceği Kanunsuz Topraklar isimli yeni dizide Necip Memili de yerini alacak.

Çukur daha final yapmadan rotasını çizdi! Yeni proje yolda! Yine tozu dumana katacak!

Kanunsuz Topraklar dizisi için ilk olarak Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılan Uğur Güneş ile anlaşma yapılmıştı. Geçtiğimiz hafta ise Ramo'nun güzeli Esra Bilgiç ile anlaşma tamamlandı.