Çukur daha final yapmadan rotasını çizdi! Yeni proje yolda! Yine tozu dumana katacak!

Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur dört sezondur izleyicileri ekrana kilitliyor. Bu sezon final yapmaya hazırlanan dizideki oyuncularda bir bir senaryo gereği ölerek veda ediyor. Bir kısmı ise daha ayrılmadan yeni dizi teklifleri almaya başladı. Çukur daha final yapmadan bir oyuncusu daha rotasını çizdi, yeni proje yolda. Cumali karakteri ile çok beğenilmişti, yeni projesinde de tozu dumana katacak.