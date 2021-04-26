Çukur daha final yapmadan rotasını çizdi! Yeni proje yolda! Yine tozu dumana katacak!
Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur dört sezondur izleyicileri ekrana kilitliyor. Bu sezon final yapmaya hazırlanan dizideki oyuncularda bir bir senaryo gereği ölerek veda ediyor. Bir kısmı ise daha ayrılmadan yeni dizi teklifleri almaya başladı. Çukur daha final yapmadan bir oyuncusu daha rotasını çizdi, yeni proje yolda. Cumali karakteri ile çok beğenilmişti, yeni projesinde de tozu dumana katacak.
Pazartesi akşamlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur dört sezondur izleyicileri ekrana kilitliyor. Bu sezon final yapmaya hazırlanan dizideki oyuncularda bir bir senaryo gereği ölerek veda ediyor. Bir kısmı ise daha ayrılmadan yeni dizi teklifleri almaya başladı. Çukur daha final yapmadan bir oyuncusu daha rotasını çizdi, yeni proje yolda. Cumali karakteri ile çok beğenilmişti, yeni projesinde de tozu dumana katacak.
Çukur dizisi Pazartesi akşamları Show TV'de yayınlanıyor ve severek izleniyor. Heyecan dolu gelişmeleriyle tüm hızıyla devam eden dizi finale doğru ilerlerken heyecanın dozu da artıyor. Çukur final yapmadan önce birer birer oyuncuları ayrılık haberleriyle gündeme gelmeye başladı. Bazılarının adı ise yeni projelerde duyuluyor ve bunlardan biri de Çukur dizisinde Cumali karakterine hayat veren Necip Memili'den geldi. İşte ayrıntılar…