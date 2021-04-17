Esra Erol’da skandal olay! İkinci kez evli adama kaçan Nilüfer, annesi Hayriye Hanım’a saldırdı!
Atv'nin ilgiyle takip edilen programı Esra Erol'da beklenmedik bir olay gerçekleşti. Aylar önce evli sevgilisi Salih Kaya'ya kuma olarak kaçan ve sonrasında pişman olduğunu söyleyerek evine dönen Nilüfer isimli genç kadın, yine aynı adam kaçtı. Nilüfer'in çaresiz annesi Hayriye Hanım da Esra Erol'da programına başvurarak yardım istedi. Esra Erol'da programının dün yayınlanan bölümünde ise anne- kız karşı karşıya geldi. Canlı yayında annesiyle yüzleşen Nilüfer, yayın sonrası annesine saldırdı!
Hayriye Hanım, yaklaşık iki ay önce Esra Erol'da programına başvurarak 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in Evli ve çocuklu Salih Kaya'ya kuma olarak kaçtığını belirterek yardım istemişti. Hayriye Hanım'ın başvurusunun ardından ise Esra Erol ekibi, Nilüfer, Salih ve onun eşi Mevla'yı bularak canlı yayına çıkarmıştı.
Nilüfer ile Salih, birbirlerini sevdiklerini ve ayrılmayacaklarını söylerken Mevla, çocuklarını babasız büyütmek istemediğini belirterek bu nedenle Nilüfer ile aynı evde yaşamayı kabul ettiğini açıklamıştı. İlerleyen zamanlarda boşanma kararı alan Mevla, eşinin ısrarı üzerine Salih Kaya'ya ikinci şansı vermişti.
YİNE KAÇTI!
Yaşamını Ordu'da sürdüren Nilüfer, yine kaçtı! İşe gidiyorum diye evden çıkan genç kadın, bir daha geri dönmedi. Kızından haber alamayınca endişelenen Hayriye Hanım ise tekrar Esra Erol'da programının kapısını çaldı. Program ekibi ise kısa süre içinde Nilüfer'e ulaştı. Ailesinin yanına dönmek istemediğini dile getiren Nilüfer, İstanbul'da yaşamak istediğini söyledi.