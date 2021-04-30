Maraşlı tehdit altında! Necati’nin büyük planı 16. bölüme damga vuracak!

MARAŞLI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır.