Maraşlı tehdit altında! Necati’nin büyük planı 16. bölüme damga vuracak!
Maraşlı tehdit altında! Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı dizisinde heyecan dorukta! Son bölümüyle izleyiciden tam not alan Maraşlı, yayınlanan 16. bölüm fragmanıyla ise heyecanı arttırdı. Alina Boz ile Burak Deniz'in başrolünü üstlendiği dizinin son bölümüne Maraşlı'nın ölüm kalım savaşı izleyiciyi ekrana kilitlerken yeni bölümüne Necati'nin büyük planı damga vuracak! Peki, Necati'nin büyük planı ne? Necati'nin planı başarılı olacak mı? İşte Maraşlı 16. yeni bölümden ipuçları…
30.04.2021 20:12
- Son Güncelleme: 30.04.2021 20:12