RAMAZAN İMSAKİYE
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Maraşlı tehdit altında! Necati’nin büyük planı 16. bölüme damga vuracak!

Maraşlı tehdit altında! Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı dizisinde heyecan dorukta! Son bölümüyle izleyiciden tam not alan Maraşlı, yayınlanan 16. bölüm fragmanıyla ise heyecanı arttırdı. Alina Boz ile Burak Deniz'in başrolünü üstlendiği dizinin son bölümüne Maraşlı'nın ölüm kalım savaşı izleyiciyi ekrana kilitlerken yeni bölümüne Necati'nin büyük planı damga vuracak! Peki, Necati'nin büyük planı ne? Necati'nin planı başarılı olacak mı? İşte Maraşlı 16. yeni bölümden ipuçları…

30.04.2021 20:12 - Son Güncelleme: 30.04.2021 20:12
Maraşlı tehdit altında! Necati’nin büyük planı 16. bölüme damga vuracak!

Kadrosunda Burak Deniz, Alina Boz, Kerem Atabeyoğlu, Rojda Demirer , Saygın Soysal, Cemil Büyükdöğerli , Melis İşiten, Serhat Kılıç, Cihan Yenici gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Maraşlı dizisinde heyecan dorukta! Peki Maraşlı yeni bölümde neler yaşanacak? İşte detaylar…

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Maraşlı tehdit altında! Necati’nin büyük planı 16. bölüme damga vuracak!

MARAŞLI 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Mahur, bilmediği bir evde gözünü açar ve Maraşlı'yı bulur. İkiliyi karşılayan kişi Necati olur. Onları Necati kurtarmıştır. Mahur için abisi artık bir kahramandır. Ama Maraşlı, Necati'nin başka bir planı olduğunun farkındadır.

Maraşlı tehdit altında! Necati’nin büyük planı 16. bölüme damga vuracak!

Necati, Nevzat'ın hayatı karşılığında Maraşlı'yı susması için tehdit eder. Maraşlı, Necati'nin büyük planını öğrenebilecek midir? Cezaevinde şişlenen İlhan hastaneye kaldırılır. Aziz yaşananların şokuyla fenalaşır.

Maraşlı tehdit altında! Necati’nin büyük planı 16. bölüme damga vuracak!

Hastanede Aziz ve İlhan tedaviye alınırken başka bir hapishaneye nakil edilmeye çalışılırlar. Bu sırada hastanede çıkan arbededen yararlanan baba oğul kaçmayı başarırlar. Fakat dışarda Savaş'ın onlara büyük bir sürprizi vardır.

Maraşlı tehdit altında! Necati’nin büyük planı 16. bölüme damga vuracak!

Savaş ve Necati'nin arası gerilir. Necati'nin, Maraşlı ve Mahur'u kurtarma sebebini Savaş anlayamaz. Necati, Savaş'ı daha sonra anlatacağı başka bir planı olduğuna ikna etmeye çalışır. Necati'nin büyük planı nedir? Necati'nin planı başarılı olacak mıdır?