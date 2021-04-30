Gülhan’dan boşanan Muammer’e talip çıktı! Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım Esra Erol’da canlı yayınına damga vurdu

Gülhan'dan boşanan Muammer'e talip çıktı! Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım Esra Erol'da canlı yayınına damga vurdu… Esra Erol'da programına geçtiğimiz günlerde katılan ve eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel, gündeme bomba gibi düşmüştü. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Gülhan ile Muammer, önceki gün ise boşandıklarını açıklamıştı. Gülhan yeni imajıyla dikkat çekerken Muammer, yeni taliplerini beklediğini duyurmuştu. Esra Erol'da programının yayınlanan son bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Programa telefonla bağlanan Fatma Hanım, Muammer Güzel'e talip olduğunu söyledi. İşte detaylar…

30.04.2021 21:46 - Son Güncelleme: 30.04.2021 22:29 BU GALERİYİ PAYLAŞ





