RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Gülhan’dan boşanan Muammer’e talip çıktı! Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım Esra Erol’da canlı yayınına damga vurdu

Gülhan'dan boşanan Muammer'e talip çıktı! Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım Esra Erol'da canlı yayınına damga vurdu… Esra Erol'da programına geçtiğimiz günlerde katılan ve eşi Gülhan'dan şiddet gördüğünü söyleyen Muammer Güzel, gündeme bomba gibi düşmüştü. Tüm Türkiye'nin konuştuğu Gülhan ile Muammer, önceki gün ise boşandıklarını açıklamıştı. Gülhan yeni imajıyla dikkat çekerken Muammer, yeni taliplerini beklediğini duyurmuştu. Esra Erol'da programının yayınlanan son bölümünde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Programa telefonla bağlanan Fatma Hanım, Muammer Güzel'e talip olduğunu söyledi. İşte detaylar…

30.04.2021 21:46 - Son Güncelleme: 30.04.2021 22:29
Gülhan’dan boşanan Muammer’e talip çıktı! Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım Esra Erol’da canlı yayınına damga vurdu

Esra Erol'da programına katılan Muammer Güzel cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Programa telefonla bağlanan Fatma Hanım, Muammer Bey'e talip olduğunu açıkladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gülhan’dan boşanan Muammer’e talip çıktı! Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım Esra Erol’da canlı yayınına damga vurdu

Muammer Bey'in çok dürüst bir insan olduğunu ailecek fark ettiklerini dile getiren Fatma Hanım, Gülhan Hanım'ın eski eşini hak etmediğini söyledi.

Gülhan’dan boşanan Muammer’e talip çıktı! Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım Esra Erol’da canlı yayınına damga vurdu

40 yaşındaki Fatma Hanım, Muammer Bey ile tanışmak istediğini dile getirerek kendinden bahsetti.

Gülhan’dan boşanan Muammer’e talip çıktı! Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım Esra Erol’da canlı yayınına damga vurdu

Sinop'ta yaşadığını belirten Fatma Hanım, daha önce evlilik yaptığını, 2 tane de 22 ve 17 yaşlarında çocuğu olduğunu söyledi.

Gülhan’dan boşanan Muammer’e talip çıktı! Muammer'e gönlünü kaptıran Fatma Hanım Esra Erol’da canlı yayınına damga vurdu

Muammer Bey'in oturması kalkmasını sevdiğini, bu sebeple diyalog kurmak istediğini dile getiren Fatma Hanım, ilerisi olursa İstanbul'da yaşamak istediğini vurguladı.