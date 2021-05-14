İsminden sıkça söz ettirecek! Birisi Survivor'dan diğeri de Diriliş Ertuğrul'dan! Cihana meydan okumaya geliyorlar
Cengiz Coşkun Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteriyle dizinin en gözde isimlerinden birisi olarak isminden sürekli söz ettiriyordu. Son olarak Malazgirt filmiyle izleyici karşısına çıkan Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak olan Yavuz dizisinde rol alacak ve cihan padişahı Yavuz Sultan Selim'e hayat verecek. Ayrıca ünlü oyuncuya Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un eşlik edecek. Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak ekranlarda olacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Murat Arkın ve Aydan Şener gibi ünlü isimlerin de yer aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
İsminden sıkça söz ettirecek! Birisi Survivor'dan diğeri de Diriliş Ertuğrul'dan! Cihana meydan okumaya geliyorlar. Diriliş Ertuğrul'un Turgut Alp'i Cengiz Coşkun ile Survivor 2020'nin dikkat çeken ismi Yasin Obuz Yavuz dizisiyle tozu dumana katmaya geliyor. Osmanlı Devleti'nin 9. padişahının hayatını anlatacak olan dizide Cengiz Coşkun, Yavuz Sultan Selim'e hayat verirken Yasin Obuz ise padişahın en yakın fedailerinden birisini canlandıracak. Çekimleri heyecanla beklenen dizinin kadrosunda pek çok ünlü isim ise dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yavuz dizisi Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın ve Yıldırım Memişoğlu gibi isimlerle çok konuşulacak.
YAVUZ DİZİSİ GELİYOR
Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.