İsminden sıkça söz ettirecek! Birisi Survivor'dan diğeri de Diriliş Ertuğrul'dan! Cihana meydan okumaya geliyorlar

Cengiz Coşkun Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteriyle dizinin en gözde isimlerinden birisi olarak isminden sürekli söz ettiriyordu. Son olarak Malazgirt filmiyle izleyici karşısına çıkan Cengiz Coşkun dijital platformda yayınlanacak olan Yavuz dizisinde rol alacak ve cihan padişahı Yavuz Sultan Selim'e hayat verecek. Ayrıca ünlü oyuncuya Hazal Filiz Küçüköse, Yıldırım Memişoğlu ve Survivor 2020'nin yıldız isimlerinden Yasin Obuz'un eşlik edecek. Yasin Obuz, padişahın en sadık adamlarından birisi olarak ekranlarda olacak. Dizinin kadrosunda ayrıca Murat Arkın ve Aydan Şener gibi ünlü isimlerin de yer aldığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

14.05.2021 21:53 - Son Güncelleme: 14.05.2021 21:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





