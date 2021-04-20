Büyük umutlarla başlamıştı! Teşkilat'tan seyircilerini üzecek kötü haber! TRT 1 dizisi yayından kalkacak iddiaları...

Pazar günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisiyle ilgili yaşanan son gelişme herkesi şaşırttı. Son olarak 7. bölümüyle ekranlarda olan diziyle ilgili kötü haberler peş peş geldi. Dizi setinde iki oyuncunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte bazı kararlar aldığı konuşuluyor. Öncelikle setteki çalışmalara bir süre ara verildiği kulislerde konuşulan bilgiler arasında. Ayrıca pazar günleri ekranlara gelen dizinin bir süre yayınlanmayacağı ve yayın akışından çıkarılacağı da konuşulmaya başlandı. Şimdi izleyiciler dört gözle dizi hakkında gelecek habere odaklandı.

20.04.2021 12:24 - Son Güncelleme: 20.04.2021 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





