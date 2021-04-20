Büyük umutlarla başlamıştı! Teşkilat'tan seyircilerini üzecek kötü haber! TRT 1 dizisi yayından kalkacak iddiaları...
Pazar günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisiyle ilgili yaşanan son gelişme herkesi şaşırttı. Son olarak 7. bölümüyle ekranlarda olan diziyle ilgili kötü haberler peş peş geldi. Dizi setinde iki oyuncunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıkmasıyla birlikte bazı kararlar aldığı konuşuluyor. Öncelikle setteki çalışmalara bir süre ara verildiği kulislerde konuşulan bilgiler arasında. Ayrıca pazar günleri ekranlara gelen dizinin bir süre yayınlanmayacağı ve yayın akışından çıkarılacağı da konuşulmaya başlandı. Şimdi izleyiciler dört gözle dizi hakkında gelecek habere odaklandı.
TRT 1 ekranlarında izleyicilerini pazar günü saat 20.00'de ağırlayan Teşkilat dizisiyle ilgili yaşanan son gelişmeler izleyicilerini üzecek. 18 Nisan Pazar günü 7. bölümü yayınlanan dizinin iki oyuncusunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Dizide Zehra karakterine hayat veren ünlü oyuncu Deniz Baysal Yurtçu sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından setteki çalışmalara bir süre ara verdiği konuşuluyor. Ayrıca dizinin bir süre ekranlarda olmayacağı da iddia edilirken gözler yapımcı şirket tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi.