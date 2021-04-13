Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde tansiyon yükseldi Maraşlı Mahur’u rehin aldı!
Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un üstlendiği Maraşlı dizisi, yayınlanan son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Behram'ın, Mahur'un sergisine düzenlediği saldırı tansiyonu yükseltti. Maraşlı'nın devreye girmesiyle Mahur ve sergideki konukları öldüreceğini söyleyen Behram, başarılı olamadı. Peki Atv'nin sevilen dizisi Maraşlı'nın pazartesi akşamı ekrana gelen 13. Nölümünde neler yaşandı? Maraşlı'nın 14. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
13.04.2021 11:24
- Son Güncelleme: 13.04.2021 11:24
Yapımını ''TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Maraşlı, aksiyon ve duygu yüklü sahneleriyle izleyiciyi ekrana kitlemeye devam ediyor.
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı, dün akşam yayınlanan son bölümüyle yine adından söz ettirdi. Tansiyonun yükseldiği bölüm sonrası yeni bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Ancak Maraşlı'nın 14. bölüm yeni fragmanı henüz yayınlanmadı. Peki Maraşlı 13. Bölümde neler yaşandı?
MARAŞLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Dizinin ekrana gelen bölümünde; Behram'ın, Mahur'un sergisine düzenlediği saldırı izleyenlere soluksuz anlar yaşattı.
MARAŞLI SON BÖLÜM İZLE
Uyuşturucu baronu Behram, kendisini polise ihbar eden İlhan ve ailesinden intikamını almak istedi. İlhan'a tanıdığı iki saat süre sonunda teslim olmazsa Mahur ve sergideki konukları öldüreceğini söyleyen Behram, Maraşlı'nın kontrolü ele almasıyla başarılı olamadı.
Bölümün final sahnesinde sergi salonunun etrafına saran polisler Maraşlı'yı suçlu gördükleri için tutuklamak istedi.