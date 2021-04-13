Maraşlı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde tansiyon yükseldi Maraşlı Mahur’u rehin aldı!

Uyuşturucu baronu Behram, kendisini polise ihbar eden İlhan ve ailesinden intikamını almak istedi. İlhan'a tanıdığı iki saat süre sonunda teslim olmazsa Mahur ve sergideki konukları öldüreceğini söyleyen Behram, Maraşlı'nın kontrolü ele almasıyla başarılı olamadı.