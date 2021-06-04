Mahur peşini bırakmıyor! Maraşlı 21. bölüm fragmanı nefes kesti: Maraşlı’nın gerçek kimliği deşifre olacak mı?

MARAŞLI 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir.