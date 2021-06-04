Mahur peşini bırakmıyor! Maraşlı 21. bölüm fragmanı nefes kesti: Maraşlı’nın gerçek kimliği deşifre olacak mı?
Mahur peşini bırakmıyor! Başrollerini Burak Deniz ile Alina Boz'un paylaştığı atv'nin sevilen dizisi Maraşlı, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'nın 21. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanı nefes keserken izleyicinin heyecanı kat kat arttı. Yeni bölüm öncesi Savcı, "Mehmet İnce'nin Maraşlı olduğunu öğrenecek midir?", "Maraşlı, gerçekleri Mahur'a anlatacak mıdır?" sorularının cevapları merak konusu oldu. İşte Maraşlı 21. bölümden ipuçları…
04.06.2021 21:24
- Son Güncelleme: 04.06.2021 22:05
Oyuncu kadrosunda Burak Deniz (Maraşlı), Alina Boz (Mahur), Saygın Soysal (Savaş), Serhat Kılıç (Necati), Hakan Boyav (Hurdacı) gibi başarılı oyuncuların yer aldığı Maraşlı, yayınlanan son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemişti.
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi Maraşlı'nın 21. bölüm fragmanı ise heyecanı kat kat arttırdı. İşte senaryosunu Ethem Özışık, Hakan Bonomo, Ercan Uğur'un kaleme aldığı Maraşlı 21. bölümden ipuçları…
MARAŞLI 21. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Maraşlı ve Savaş'ın adamları arasında büyük bir çatışma çıkar. Mahur, Necati ile sığındıkları yerde Savcı Tolga ile görüşür. Olay yerine polisler ve Savcı gelir.
Tolga, Maraşlı'nın, Mahur'un yanında olmasından rahatsız olur. Maraşlı'ya, Mehmet İnce'yi sorar. Bu sırada Necati de ortadan kaybolmuştur. Mahur, büyük bir korkuyla Necati'yi aramaya başlar.
Necati hala yaşadığı için Savaş iyice gerilmiştir. Hurdacı, Maraşlı'nın Necati'yi kurtardığını öğrenince öfkelenir.
Mehmet İnce ile ilgili bilgi almanın peşine düşen Savcı, Hilal'e ulaşır. Hilal gizli bilgileri paylaşamayacağını bildirse de Savcı Tolga bu bilgilere ulaşmak için pes etmez.
Savcı 'Yüksek Kurumlara başvurarak alacağı konusunda emindir. Maraşlı çok gergindir.