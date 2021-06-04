Bozkır Arslanı Celaleddin’de nefes kesen kovalamaca! Cesareti ile göz dolduran Celalleddin Kutlu Bike’yi böyle kurtardı
Bozkır Arslanı Celaleddin'de nefes kesen kovalamaca! Cengiz Han'ın "Keşke böyle bir oğlum olsaydı" dediği Celaleddin'in hikayesini atv ekranlarında izleyicilerle buluşturan Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen üçüncü bölümü yine milyonları ekran başına kilitledi. Hasan'ın sırrını öğrenmek isteyen ve saraydan kaçıp iz sürmeye koyulan Celaleddin'in Haşhaşilerin oyununu bozarak Kutlu Bike'yi kurtardığı sahne ise sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne…
04.06.2021 21:40
- Son Güncelleme: 04.06.2021 21:40
Esir olarak saraya getirilen ve attığı iftira ile Sultan Aleaddin ile Türkan Hatun'un arasının bozulmasın neden olan Hasan'ın sırrını öğrenmek isteyen Celaleddin, Ötkır ve Kılıç'la birlikte harekete geçti.
Hasan'ın ailesinin esir alındığını öğrenen Celaleddin, durumu fark ederek kaçmaya başlayan fedainin peşine düşerken, Ötkır ve Kılıç ise Hasan'ın karısı ve çocuğunu kurtarmayı başardı.
Gürgenç çarşısındaki kovalamacanın ardından fedaiyi köşeye sıkıştıran Celaleddin, Haşhaşinin Kutlu Bike'yi esir alıp boğazına hançer dayadığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı.
Celaleddin, Kutlu Bike'yi kurtarmak için fedaiyle pazarlığa girişmişken, yeniden tüccar kılığına girmiş Behram çıkageldi.
Fedaiye arkadan yaklaşan Behram, kendi adamını acımasızca öldürerek Celaleddin'in güvenini kazandı ve Kutlu Bike'nin kurtulmasını sağladı.