RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller! 4 dizinin ise fişi çekildi! 8 dizi sezon finali yapıyor! Hayranları şoka girdi! Show TV, Star TV...

4 dizinin ise fişi çekildi! Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller... Yaz sezonuna sayılı günler kala bazı diziler için veda vakitleri yaklaşıyor. Hikayeleri biten diziler ve reytinglerde kanalların yüzünü güldürmeyen yapımlar artık televizyon ekranlarında yer almayacak. FOX TV, Show TV, Star TV gibi kanalların dizileri final kararı açıkladı. Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinin gidişatı zaten iyi değildi. Sezon ortası başrol krizi yaşayan dizide vedalar peş peşe geldi. Neslihan Atagül diziden ayrılmış ve yerine Tuba Büyüküstün gelmişti. Ancak bir türlü dizi istenilen reytingi yakalayamadı.

12.05.2021 08:30 - Son Güncelleme: 12.05.2021 08:30
Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller! 4 dizinin ise fişi çekildi! 8 dizi sezon finali yapıyor! Hayranları şoka girdi! Show TV, Star TV...

Televizyon ekranlarından final haberleri peş peşe geldi. Reytingleri düşen ve hikayesi biten diziler final duyurdu. 8 dizi de yaz aylarında ekranlara ara verecek. Haziran ayı için geri sayım devam ederken diziler sezon finali hazırlıklarına başladı. Ayrıca bazı diziler ekranlara teker teker veda ediyor. Bir dönem milyonlarca izleyicinin heyecanla izlediği Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Hercai dizileri ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak.

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Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller! 4 dizinin ise fişi çekildi! 8 dizi sezon finali yapıyor! Hayranları şoka girdi! Show TV, Star TV...

Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinin gidişatı zaten iyi değildi. Sezon ortası başrol krizi yaşayan dizide vedalar peş peşe geldi. Neslihan Atagül diziden ayrılmış ve yerine Tuba Büyüküstün gelmişti. Ancak bir türlü dizi istenilen reytingi yakalayamadı.

Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller! 4 dizinin ise fişi çekildi! 8 dizi sezon finali yapıyor! Hayranları şoka girdi! Show TV, Star TV...

Üstüne Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziden ayrılmasıyla final kaçınılmaz oldu. Sefirin Kızı dizisi 11 Mayıs Salı akşamı son bölümüyle izleyici karşısına çıkara final yapacak.

Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller! 4 dizinin ise fişi çekildi! 8 dizi sezon finali yapıyor! Hayranları şoka girdi! Show TV, Star TV...

Üstüne Uraz Kaygılaroğlu'nun da diziden ayrılmasıyla final kaçınılmaz oldu. Sefirin Kızı dizisi 11 Mayıs Salı akşamı son bölümüyle izleyici karşısına çıkara final yapacak.

Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller! 4 dizinin ise fişi çekildi! 8 dizi sezon finali yapıyor! Hayranları şoka girdi! Show TV, Star TV...

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur'un ise yalnızca 3 bölümü kaldı. Diziden art arda veda haberleri gelirken Çukur'un da vedasına çok az kaldı.