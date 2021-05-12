Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller! 4 dizinin ise fişi çekildi! 8 dizi sezon finali yapıyor! Hayranları şoka girdi! Show TV, Star TV...
4 dizinin ise fişi çekildi! Bir daha yayımlanmayacak art arda finaller... Yaz sezonuna sayılı günler kala bazı diziler için veda vakitleri yaklaşıyor. Hikayeleri biten diziler ve reytinglerde kanalların yüzünü güldürmeyen yapımlar artık televizyon ekranlarında yer almayacak. FOX TV, Show TV, Star TV gibi kanalların dizileri final kararı açıkladı. Star TV'de yayımlanan Sefirin Kızı dizisinin gidişatı zaten iyi değildi. Sezon ortası başrol krizi yaşayan dizide vedalar peş peşe geldi. Neslihan Atagül diziden ayrılmış ve yerine Tuba Büyüküstün gelmişti. Ancak bir türlü dizi istenilen reytingi yakalayamadı.
Televizyon ekranlarından final haberleri peş peşe geldi. Reytingleri düşen ve hikayesi biten diziler final duyurdu. 8 dizi de yaz aylarında ekranlara ara verecek. Haziran ayı için geri sayım devam ederken diziler sezon finali hazırlıklarına başladı. Ayrıca bazı diziler ekranlara teker teker veda ediyor. Bir dönem milyonlarca izleyicinin heyecanla izlediği Arıza, Ramo, Seni Çok Bekledim ve Hercai dizileri ekranlardaki macerasını sona erdirdi. Bu sezon pek çok dizi ekranlarda uzun süredir sürdürdüğü hikayesini sonlandıracak. Kimisi hikayesi sona erdiği için kimisi de reyting yarışında artık tutunamadığı için ekranlarda olmayacak.