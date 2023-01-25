Erken final iddiası! Gülseren Budayıcıoğlu’nun Yalı Çapkını’na veto! Yasak aşkın gırla olduğu dizide Ferit, Seyran derken meğer Suna...

Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı. Ferit Pelin'i Korhan yalısına getirdi. Halis Ağa'nın torun isteğine Ferit'in Pelin ile son vereceği iddia edildi. Yeni bölümde neler olacağı merak edilirken Yalı Çapkını dizisi hakkında diğer iddialar ise tozu dumana kattı. Sosyal medyayı sallayan bir diğer iddiaya göre Yalı Çapkını'na veto geldi. Dizideki yasak aşk sahneleri finali erken getireceği konuşuluyor. RTÜK'ün kararı merak konusu oldu. İşte detaylar...