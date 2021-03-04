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Çukur’dan sonraki dizisi belli oldu! Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı!

Dizi haberlerini yakından takip edenler için meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Çukur'dan sonraki dizisi belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile her sezonuyla izlenme rekorları kırsa da bu sezon final yaparak ekranlara veda etmesi beklenen dizinin başarılı oyuncusundan haber geldi. Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı, peki hangi dizide hangi rolde yer alacak? Çukur'da Celasun karakteri ile başarılı oyunculuk üstlenen Kubilay Aka hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

04.03.2021 23:03 - Son Güncelleme: 04.03.2021 23:35
Çukur’dan sonraki dizisi belli oldu! Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı!

Dizi haberlerini yakından takip edenler için meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Çukur'dan sonraki dizisi belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile her sezonuyla izlenme rekorları kırsa da bu sezon final yaparak ekranlara veda etmesi beklenen dizinin başarılı oyuncusundan haber geldi. Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı, peki hangi dizide hangi rolde yer alacak? Çukur'da Celasun karakteri ile başarılı oyunculuk üstlenen Kubilay Aka hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.

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Çukur’dan sonraki dizisi belli oldu! Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı!

Çukur dizisi adım adım finale yaklaşırken başarılı oyuncuları da yeni projelere adım atmaya başladı. Çukur'da Celasun karakterini canlandıran ve izleyenleri kendisine hayran bırakan Kubilay Aka'nın yeni projesi belli oldu. Dizinin sıkı takipçileri ise bu yeni proje hakkındaki bilgileri merakla araştırmaya başladı. Peki başarılı ve yakışıklı oyuncu Kubilay Aka, Çukur'dan sonra nerede izlenebilecek? İşte yanıtı…

Çukur’dan sonraki dizisi belli oldu! Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı!

İŞTE YENİ DİZİSİ!
Sevilen oyuncu, yine Show TV ekranlarından izleyici ile buluşacak olan Cam Tavanlar projesi ile anlaştı. Hekimoğlu'nun yapım şirketi OJO Pictures'ın çekeceği ve yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk'ün oturduğu yapım, yaz ayında ekrana gelecek. Dizinin kadrosuna ve detaylarına ilişkin henüz bilgiler netleşmiş değil.

Çukur’dan sonraki dizisi belli oldu! Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı!

KUBİLAY AKA KİMDİR?

Aka, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde Havaalanı Yönetim bölümünden mezun oldu. Ardından oyunculuk eğitimi aldı. Kanal D'de yayınlanan Vatanım Sensin dizisinde Ali Kemal ve Çukur dizisinde Celasun karakterlerini canlandırdı.

Çukur’dan sonraki dizisi belli oldu! Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı!

2018 yılında Aşk Bu Mu? filminde Afra Saraçoğlu ile başrolü paylaştı. 2020 yılında Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Kerem karakterini canlandıran genç oyuncu filmin devam niteliğindeki Aşk 102'de de yer almayı sürdürüyor.

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