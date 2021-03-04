Çukur’dan sonraki dizisi belli oldu! Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı!

Dizi haberlerini yakından takip edenler için meraklandıran bir gelişme yaşandı ve Çukur'dan sonraki dizisi belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosu ve konusu ile her sezonuyla izlenme rekorları kırsa da bu sezon final yaparak ekranlara veda etmesi beklenen dizinin başarılı oyuncusundan haber geldi. Başarılı oyuncu o proje için çoktan el sıkıştı, peki hangi dizide hangi rolde yer alacak? Çukur'da Celasun karakteri ile başarılı oyunculuk üstlenen Kubilay Aka hakkında merak edilenleri haberimizde derledik.