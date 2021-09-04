Baş Belası 13. bölüm fragmanı nefes kesti: "Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de..."
Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 12. bölüm ile 3 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. '#BaşBelası' etiketiyle de sosyal medyaya damga vuran dizinin Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için Baş Belası 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda "Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de..." sözleri dikkat çekti. İşte için Baş Belası 13. yeni bölüm fragmanı...
04.09.2021 01:57
- Son Güncelleme: 04.09.2021 01:57
Baş Belası dizisinin 12. son bölümü 3 Eylül Cuma akşamı yayınlandı. Başarılı kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin son bölümü adeta nefes kesti.