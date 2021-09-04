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Baş Belası 13. bölüm fragmanı nefes kesti: "Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de..."

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu ve Seçkin Özdemir'in yer aldığı, atv'nin sevilen dizisi Baş Belası 12. bölüm ile 3 Eylül Cuma akşamı izleyiciyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizi, son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. '#BaşBelası' etiketiyle de sosyal medyaya damga vuran dizinin Yeni bölümde neler olacağını merak edenler için Baş Belası 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Söz konusu fragmanda "Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de..." sözleri dikkat çekti. İşte için Baş Belası 13. yeni bölüm fragmanı...

04.09.2021 01:57 - Son Güncelleme: 04.09.2021 01:57
Baş Belası 13. bölüm fragmanı nefes kesti: Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de...

Baş Belası dizisinin 12. son bölümü 3 Eylül Cuma akşamı yayınlandı. Başarılı kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile izleyicileri ekran başına kilitleyen dizinin son bölümü adeta nefes kesti.

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Baş Belası 13. bölüm fragmanı nefes kesti: Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de...

Peki Baş Belası 12. bölümde neler yaşandı? İşte detaylar...

Baş Belası 13. bölüm fragmanı nefes kesti: Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de...

BAŞ BELASI 12. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
'Şebeke'nin çökertilmesinin ve suçluların yakalanmasının ardından rahat bir nefes almayı düşünen İpek ve Şahin'i zor bir cinayet vakası beklemektedir.

Baş Belası 13. bölüm fragmanı nefes kesti: Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de...

Elde edilen ipuçları bir seri katille karşı karşıya oldukları izlenimini vermektedir. İkili bu vakayla uğraşırken, organize şube bir sorgulama için İpek'ten yardım ister.

Baş Belası 13. bölüm fragmanı nefes kesti: Hiçbir sevgi kusursuz değil belki de...

İpek'i çağıran Şahin'in akademiden eski arkadaşı çok da hoşlanmadığı baş komiser Aytuğ'dur. Çapkınlığıyla tanınan Aytuğ'un İpek'le yakınlaşma çabası Şahin'i kıskandırır.

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