Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Osman Bey, Konya’da Selçuklu Sultanı ile görüştü
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey karakteriyle başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman, 63'üncü bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 63'üncü bölümünde, Bizans'ın üzerine ordu gönderdiği istihbaratını alan Osman Bey, Konya'ya giderek Selçuklu Sultanı ile görüştü. O anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte Osman Bey'in Selçuklu Sultanı ile görüştüğü o sahne…
16.06.2021 22:24
- Son Güncelleme: 16.06.2021 22:47
Bilecik Tekfuru Leo'dan aldığı istihbaratla ünlü Bizans komutanı Dukas'ın emrindeki orduyla birlikte uç bölgesine gönderildiği bilgisini alan Osman Bey, konuyu istişare etmek için Konya'ya giderek Selçuklu Sultanı'nın huzuruna çıktı.
Sultan muhabbetle karşıladığı Osman Bey'i "Verdiğim malumatlarla Togay'ın hakkından ziyadesiyle gelmişsin" diyerek tebrik etti.
Osman Bey de şu sözlerle yaklaşan tehlikeyi bildirdi: "Sayenizde sadece Togay'ın değil, Bizans'ın peşinde olduğu da ortaya çıktı Sultanım. Aldığım istihbarata göre imparatorun emri ile bir ordu üzerimize doğru harekete geçecek"
Sultanın cevabı ise "Tahmin etmiştim… İmparator, elçi gönderdi… Tekfurları, artık Selçuklu'ya vergi ödemeyeceğini kesin dille söyledi" oldu.
Bu haber üzerine Selçuklu Sultanını ordusuyla desteğe geleceğini açıkladı: "Dukas daha evvel bir ordumu perişan etmişti. Tehlikeli ve cesur bir adam. Moğoldan daha çok, Türklerden nefret ediyor.