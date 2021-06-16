Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Osman Bey, Konya’da Selçuklu Sultanı ile görüştü

Osman Bey de şu sözlerle yaklaşan tehlikeyi bildirdi: "Sayenizde sadece Togay'ın değil, Bizans'ın peşinde olduğu da ortaya çıktı Sultanım. Aldığım istihbarata göre imparatorun emri ile bir ordu üzerimize doğru harekete geçecek"