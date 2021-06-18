Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler
Bozkır Arslanı Celaleddin'e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra'dan Celaleddin'e nasihatler… Bozkır Arslanı Celaleddin, beşinci bölümüyle atv izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin heyecanla takip edilen bölümünde Kutlu Bike'yle evlenmeye hazırlanan Celaleddin, nikahı kıymak üzere saraya gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri ile dertleşti. Necmeddin Kübra'ın Celaleddin'e verdiği nasihatler ise dikkat çekti. İşte Celaleddin'in Necmeddin Kübra hazretleri ile dertleştiği o sahne…
Celaleddin, "Hem ehl-i dünya ile uğraşıp hem yokluk zevkine nasıl dalar insan?" diye sorunca, Necmeddin Kübra "Halktan hüzün topla, vergi değil. Halkla ekmeğini paylaş, kendi dertlerini değil. Halka gönlünü aç, sırlarını değil. Gecenin bir yarısı uyan ve Rabbini an. Sende gurura ve kibre sebep olan ne varsa ateşe at. De ki bunlar Rabbimin emanetleridir, dilediğinde geri alır. Dilinden Kelime-i Şehadet'i düşürme. Yine de bir şeyler kalırsa vazifemiz bitmemiş demektir" sözleriyle yanıtladı.