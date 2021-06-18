Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler

Celaleddin, "Hem ehl-i dünya ile uğraşıp hem yokluk zevkine nasıl dalar insan?" diye sorunca, Necmeddin Kübra "Halktan hüzün topla, vergi değil. Halkla ekmeğini paylaş, kendi dertlerini değil. Halka gönlünü aç, sırlarını değil. Gecenin bir yarısı uyan ve Rabbini an. Sende gurura ve kibre sebep olan ne varsa ateşe at. De ki bunlar Rabbimin emanetleridir, dilediğinde geri alır. Dilinden Kelime-i Şehadet'i düşürme. Yine de bir şeyler kalırsa vazifemiz bitmemiş demektir" sözleriyle yanıtladı.