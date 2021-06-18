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Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler

Bozkır Arslanı Celaleddin'e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra'dan Celaleddin'e nasihatler… Bozkır Arslanı Celaleddin, beşinci bölümüyle atv izleyicisiyle buluştu. Yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip edilen dizinin heyecanla takip edilen bölümünde Kutlu Bike'yle evlenmeye hazırlanan Celaleddin, nikahı kıymak üzere saraya gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri ile dertleşti. Necmeddin Kübra'ın Celaleddin'e verdiği nasihatler ise dikkat çekti. İşte Celaleddin'in Necmeddin Kübra hazretleri ile dertleştiği o sahne…

18.06.2021 23:51 - Son Güncelleme: 18.06.2021 23:55
Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler

'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen beşinci bölümünde, Kutlu Bike'yle evlenmeye hazırlanan Celaleddin, nikahı kıymak üzere saraya gelen Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin babası Bahâeddin Veledin de hocası olan, Horasan erenlerinden Necmeddin Kübra hazretleri ile dertleşti.

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Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler

Necmeddin Kübra, Celaleddin'e şu sözlerle nasihat etti: "Dünyayı gözünde çöp eyleyenler hiçlik deryasından tavhid kayalıklarına ulaşmış olanlardır. Onların gözünde eşya denizdeki köpükler gibidir, belirir ve kaybolurlar.

Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler

Hakikat ehli bu hali görmekle dünya itibarından geçip fena ateşlerine atmıştır kendini. Bizim aşıkları ateşe koşan pervanelere benzetmemiz bundandır. Yanmak gerekir Celaleddin, sakın çürüme fakat yan. Yan ki vefa zamanı geldiğinde dünyaya dair bir şey kalmasın sende"

Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler

Celaleddin, "Hem ehl-i dünya ile uğraşıp hem yokluk zevkine nasıl dalar insan?" diye sorunca, Necmeddin Kübra "Halktan hüzün topla, vergi değil. Halkla ekmeğini paylaş, kendi dertlerini değil. Halka gönlünü aç, sırlarını değil. Gecenin bir yarısı uyan ve Rabbini an. Sende gurura ve kibre sebep olan ne varsa ateşe at. De ki bunlar Rabbimin emanetleridir, dilediğinde geri alır. Dilinden Kelime-i Şehadet'i düşürme. Yine de bir şeyler kalırsa vazifemiz bitmemiş demektir" sözleriyle yanıtladı.

Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler

Celaleddin, nihayet aklındaki soruyu "Peki ya Kutlu Bike?" diyerek sordu.

Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler

Necmeddin Kübra ise "Dinimizde hür bir adam, hür olmayan bir kadınla nikah kıyamaz. Kızımın zincirlerini kır!" diyerek Celaleddin'e yol gösterdi.

Bozkır Arslanı Celaleddin’e damga vuran sahne: Necmeddin Kübra’dan Celaleddin’e nasihatler