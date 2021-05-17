Kuruluş Osman’dan nefes kesen fragman! Osman Bey gözünü karattı "Bu dökülen kanın hesabı sorulacak"
Kuruluş Osman'dan nefes kesen fragman! Osman Bey gözünü karattı! Yayınlandığı ilk gündem beri ilgiyle takip edilen atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümüyle izleyiciden tam not almıştı. 58. bölüme Malhun Hatun ile evlilik kararı alan Osman Bey'in bu kararını Bala Hatun'a açıkladığı sahne damga vurmuştu. Dizinin 59. yeni bölüm fragmanları ise nefes kesti. 59. bölüm 3. fragmana Osman Bey 'in "Bu dökülen kanın hesabı sorulacak" sözleri damga vururken izleyicinin heyecanı kat kat arttı. İşte Kuruluş Osman 59. bölümden ipuçları…
İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman, 19 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmanlar ise heyecanı arttırdı. Peki Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak?
KURULUŞ OSMAN 59. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Dizinin 59'uncu bölümünde Osman Bey, tüm uyarılarına karşın Nikola ile ittifak edip Togay'a saldıran Umur Bey'den hesap soruyor. Dizinin yeni bölümünden yayınlanan ve büyük ilgi gören ikinci tanıtımında, Osman Bey, Umur Bey'i Kayı Obası'na getirerek hesap soruyor.
Fragmanda "Seni her seferinde uyarmadık mı? Cümle Türkmen'in istikbalini tehlikeye attın! Bedeli nedir Umur Bey?" sözleriyle hesap soran Osman Bey'in Umur Bey'in cezasını kesip kesmeyeceği merak konusu oldu. Fragmanda Bala Hatun'un, "Peki ya Malhun Hatun? Evlilik işi ne olacak acaba?" sorusu da yer aldı.