Kuruluş Osman'dan müjde! ATV Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı heyecan yarattı! İlk sezon ne zaman başlayacak?
Atv'nin heyecanla beklenen dizisi Kuruluş Osman'dan müjdeli haber geldi. Kuruluş Osman'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlandığı günden beri büyük beğeni toplayan Kuruluş Osman'ın fragmanında, Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon 1. bölüm ne zaman başlayacak? İşte ATV Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...
Kuruluş Osman müjdesi... Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv'de izleyici karşısına çıkacak Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın detayları ortaya çıktı. Yayınlanan yeni sezon fragmanında Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu. İlk fragmanın ardından seyirciler sezonu heyecanla beklemeye başladı. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon 1. bölüm ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...
KURULUŞ OSMAN 1. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Merakla beklenen Kuruluş Osman'ın tanıtımı 'Çok Yakında' başlığıyla seyircinin beğenisine sunuldu. Kuruluş Osman'ın ekim ayının ortalarına doğru başlaması bekleniyor. Kuruluş Osman'ın 1. sezon yayın tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
"Ey Oğul! Unutma! Yolumuz; ezelden ebede kadardır. Gayemiz; gönüller yapmaktır. Davamız; kul olmaktır", "Ey Oğul! Hilalin gölgesinde adalet ol. Merhamet ol. Derman ol. Gazi ol. Devlet ol" ve "Ey Oğul! Millete bey olasın. Mazlumlara Fatih olasın. Zalimlere Yavuz olasın. Diyarlara Süleyman olasın. Devleti ebed müddet olasın" sosyal medyada kısa sürede yayıldı.