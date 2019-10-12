Kuruluş Osman'dan müjde! ATV Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı heyecan yarattı! İlk sezon ne zaman başlayacak?

Kuruluş Osman müjdesi... Diriliş Ertuğrul'un devamı olarak atv'de izleyici karşısına çıkacak Kuruluş Osman için geri sayım başladı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın detayları ortaya çıktı. Yayınlanan yeni sezon fragmanında Şeyh Edebali'nin Osman Bey'e müjde ve nasihat olan sözleri tanıtıma damga vurdu. İlk fragmanın ardından seyirciler sezonu heyecanla beklemeye başladı. Peki, Kuruluş Osman 1. sezon 1. bölüm ne zaman başlıyor? İşte Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı...