Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruları! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları...

29 Haziran'da ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Ayten isimli yarışmacı kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanmış ve Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümünde 1 milyonluk soruyu açtırarak, 1 milyon liralık büyük ödülü kazanıp tarihe geçmişti. Arda Ayten'e sorulan soru da en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Peki Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları neler? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk ve unutulmaz soruları.

12.10.2019 15:56 - Son Güncelleme: 12.10.2019 16:06 BU GALERİYİ PAYLAŞ





