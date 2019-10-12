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Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruları! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları...

29 Haziran'da ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Ayten isimli yarışmacı kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanmış ve Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümünde 1 milyonluk soruyu açtırarak, 1 milyon liralık büyük ödülü kazanıp tarihe geçmişti. Arda Ayten'e sorulan soru da en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Peki Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları neler? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk ve unutulmaz soruları.

12.10.2019 15:56 - Son Güncelleme: 12.10.2019 16:06
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruları! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları...

Kim Milyoner Olmak İster'de genç yarışmacı Arda Ayten, 1 milyonluk soruyu açtırıp, doğru yanıtlayarak tarihe geçti. Genç yarışmacıya sorulan soru da unutulmaz sorulardan biri oldu.

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruları! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları...

Soru: On kıtadan oluşan İstiklal Marşı'nın tamamında, bu kelimelerden hangisi diğerlerinden daha az geçer?

A: Vatan

B: Kan

C: Toprak

D: Yurt

Doğru cevap: C: Toprak

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruları! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları...

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN UNUTULMAZ SORULARI

İşte yarışmada daha önce dikkat çeken ve gündem olan sorular. Siz olsanız ne cevap verirdiniz?

Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?"

ŞIKLAR

A- Hawai

B- Yeni Zelanda

C- Galler

D- Hindistan

Doğru cevap: Yeni Zelanda

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruları! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları...

Çocukların annenin soy adını taşıdığı evlenen erkeklerin eşlerinin evine taşındığı dünyanın en büyük anaerkil toplumu olan Minangkabaular hangi ülkede yaşar?

Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruları! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları...

Doğru cevap Endonezya

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