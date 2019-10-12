Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soruları! İşte Kim Milyoner Olmak İster'in unutulmaz soruları...
29 Haziran'da ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Arda Ayten isimli yarışmacı kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazanmış ve Kim Milyoner Olmak İster yeni sezon ilk bölümünde 1 milyonluk soruyu açtırarak, 1 milyon liralık büyük ödülü kazanıp tarihe geçmişti. Arda Ayten'e sorulan soru da en çok konuşulan konulardan biri olmuştu. Peki Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk soruları neler? İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 1 milyonluk ve unutulmaz soruları.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'İN UNUTULMAZ SORULARI
İşte yarışmada daha önce dikkat çeken ve gündem olan sorular. Siz olsanız ne cevap verirdiniz?
Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu Tepesi nerededir?"
ŞIKLAR
A- Hawai
B- Yeni Zelanda
C- Galler
D- Hindistan
Doğru cevap: Yeni Zelanda