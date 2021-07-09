'Kurtlar Vadisi Kaos dönecek' sözleri coşkuyu arşa çıkarmıştı! Çoğu kişi de öyle zannetti ama sağ gösterip sol vuruldu. Bilindiği üzere dönem dönem bazı haber sitelerinde "Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor" başlığıyla haberler yapılıyor. Herkes öyle zannetse de asıl gerçek hep başka çıkıyor. 2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ekranlara merhaba diyen Kurtlar Vadisi dizi ve film serileri bugüne kadar en çok izlenen yapımlardan birisi oldu. Son olarak haber sitelerinde Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor başlığıyla yapılan haberlerin ardından dizinin yayınlanacağı iddia edilen kanal tarafından açıklama yapılmış ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.