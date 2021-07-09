'Kurtlar Vadisi Kaos dönecek' sözleri coşkuyu arşa çıkarmıştı! Çoğu kişi de öyle zannetti ama sağ gösterip sol vuruldu
2003-2016 yılları arasında başta Show TV olmak üzere ATV, Kanal D ve TNT'te izleyicisiyle buluşan Kurtlar Vadisi dizisinin bölümleri ve sahneleri hala dijital platformda heyecanla izleniyor. Bilindiği üzere dönem dönem Kurtlar Vadisi'nin Pusu yerine Kaos olarak devam edeceğine dair söylentiler dizinin hayranlarının heyecanlandırıyor. Yapılan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı söylense bile milyonlarca kişi merakla yapılacak açıklamaya odaklanıyor. Bilindiği üzere son olarak yılın ilk iki ayında Kurtlar Vadisi'nin yoluna Kaos olarak devam edeceği iddia edilmiş, ancak bu iddialar yayınlanacağı iddia edilen yayıncı kuruluş tarafından yalanlanmıştı.
'Kurtlar Vadisi Kaos dönecek' sözleri coşkuyu arşa çıkarmıştı! Çoğu kişi de öyle zannetti ama sağ gösterip sol vuruldu. Bilindiği üzere dönem dönem bazı haber sitelerinde "Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor" başlığıyla haberler yapılıyor. Herkes öyle zannetse de asıl gerçek hep başka çıkıyor. 2003 yılında "Bu bir mafya dizisidir" sloganıyla ekranlara merhaba diyen Kurtlar Vadisi dizi ve film serileri bugüne kadar en çok izlenen yapımlardan birisi oldu. Son olarak haber sitelerinde Kurtlar Vadisi Kaos başlıyor başlığıyla yapılan haberlerin ardından dizinin yayınlanacağı iddia edilen kanal tarafından açıklama yapılmış ve bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.