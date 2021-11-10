Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey’e hain pusu!
Başrollerini Burak Özçivit'in üstlendiği Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 70'inci bölümünde, tekfurların Kayı Obası ve Türkmenler üzerindeki ticaret baskısını sona erdirmek için Nikea'ya gitmeye karar veren Osman Bey, yolda Tekfur Nikola ve Katalanların kurduğu tuzağa düştü! O anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kuruluş Osman'ın dikkat çeken o sahnesi...
Kayı Obası'ndaki ajanı sayesinde Osman Bey'in Nikea'ya gitme planını haber alan Tekfur Kosses, bu bilgiyi Tekfur Nikola ve Tekfur Rogatus'la paylaştı. Tekfur Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürme işini üzerine alarak Katalan savaşçılarla anlaştı ve gücüne güç kattı.
Alpler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken, durumda bir terslik olduğunu sezen Osman Bey pusuyu fark etti ancak her şey için çok geçti. Osman Bey, Tekfur Nikola'nın attığı okla yaralandı.
Ok yağmuru altında kalan Kayılar derhal savaş pozisyonu alırken, Tekfur Nikola "Osman! Buradan sağ çıkamayacaksın! Bu sefer kurtuluş yok!" sözleriyle meydan okudu. Osman Bey ve alplerinin ayrı düştüğünü gören Nikola, Osman Bey'e doğru yöneldi. Osman Bey yaralı olmasına rağmen Nikola'yı alt etti ancak araya giren Bizans askerleri Tekfur Nikola'yı kurtardı.
Etrafı sarılan Osman Bey ve Malhun Hatun kahramanca çarpışarak çemberi yardı ve ormana daldı. Katalan savaşçılar Anselmo ve Diego da ikilinin peşine takıldı.