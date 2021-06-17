Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey, Bizans’ın oyununu bozabilecek mi?
Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu! Osman Bey, Bizans'ın oyununu bozabilecek mi? 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 63'üncü bölümünde, Bizans imparatorunun uç bölgesine sevk ettiği ordunun gelişinden evvel Dukas ve Nikola'nın gücünü kırmak isteyen Osman Bey, Tekfur Leo'dan Bizans birliklerinin Domaniç bölgesine saldırı düzenleyeceği istihbaratını alarak harekete geçti. O anlar milyonları ekran başına kilitlerken sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne…
17.06.2021 00:25
- Son Güncelleme: 17.06.2021 00:41
Umur Bey'in de kendisine katılmasıyla alplerinin sayısını artıran Osman Bey, intikal halindeki Bizans birliğinin yerini tespit etti. Nikola ve Dukas'ın askerlerin başında olmayışından şüphelenen Osman Bey, savaş taktiğini belirledi ve harekete geçti.
Osman Bey, Gündüz Bey ve Umur Bey yönetimindeki kuvvetler kısa sürede Bizans birliğini tarumar etti. Zafere rağmen Osman Bey bir şeylerin yanlış olduğunu anlayarak huzursuz oldu.
Birliği Osman Bey'e karşı yem olarak kullanan Nikola ve Dukas, aynı esnada Kulucahisar bölgesinde bir köy baskınına hazırlanmaktaydı.
Nikola ve Dukas, köyde büyük bir katliama imza atarken, Osman Bey'i tuzağa düşürmenin keyfini yaşadı. Nikola'nın, Bilecik Tekfuru Leo'yu Osman Bey'e sahte istihbarat iletmesi için kullandığı ortaya çıktı.
Osman Bey, Bizans'ın oyununu Aygül'den gelen haberle öğrendi: "Nikola, Dumas ile Kulacahisar civarındaki köylere saldırmış beyim. Yakıp yıkmışlar. Çok ölen var beyim… Masum Hristayanlara, çocuklara bile kıymışlar…"