Vav TV İzle

Emel’in feryadı yürekleri parçaladı! Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Bilekleri acır abimin çıkarın onları"

Emel'in feryadı yürekleri parçaladı! Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı… Atv'in reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in yayınlanan son bölümünde Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelirken Tolga'nın hain planı ortalığı karıştırdı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanlarında ise Kadir'in tutuklanması heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanına Kadir'in arkasından gözyaşı döken Emel'in : "Bilekleri acır abimin çıkarın onları" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı…

16.06.2021 23:40 - Son Güncelleme: 16.06.2021 23:42
Emel’in feryadı yürekleri parçaladı! Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bilekleri acır abimin çıkarın onları

Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan Kardeşlerim, yayınlanan son bölümüyle yine milyonları ekran başına kilitledi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Emel’in feryadı yürekleri parçaladı! Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bilekleri acır abimin çıkarın onları

Başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy ve Ahu Yağtu'nun yer aldığı Kardeşlerim dizisinin son bölümünde Berk'in tiyatro oyunundaki hikayesine Tolga'nın intikam planı karışınca korku dolu anlar yaşandı. İşte detaylar…

Emel’in feryadı yürekleri parçaladı! Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bilekleri acır abimin çıkarın onları

KARDEŞLERİM 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelir.

Emel’in feryadı yürekleri parçaladı! Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bilekleri acır abimin çıkarın onları

Suzan, Harika ile sokakta kalmamak için çareler aramaktadır.

Emel’in feryadı yürekleri parçaladı! Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bilekleri acır abimin çıkarın onları

Harika, yaşadığı durumu kolay kolay kabullenemez.