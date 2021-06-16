Emel’in feryadı yürekleri parçaladı! Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: "Bilekleri acır abimin çıkarın onları"
Emel'in feryadı yürekleri parçaladı! Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı yayınlandı… Atv'in reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'in yayınlanan son bölümünde Doruk izlediği görüntülerin hesabını sormak için Akif'le karşı karşıya gelirken Tolga'nın hain planı ortalığı karıştırdı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanlarında ise Kadir'in tutuklanması heyecanı arttırdı. Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanına Kadir'in arkasından gözyaşı döken Emel'in : "Bilekleri acır abimin çıkarın onları" sözleri damga vurdu. İşte Kardeşlerim 18. bölüm 2. fragmanı…
16.06.2021 23:40
- Son Güncelleme: 16.06.2021 23:42