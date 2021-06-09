Kahreden sonu can sıkmıştı! Çukur'un efsane ismi yeni dizisiyle tozu dumana katacak! Kubilay Aka meğer...

Çukur'un final yapmasının ardından oyuncularının yeni adresleri birer birer belli oluyor. Bu hafta pazartesi günü ekranlara vedasıyla herkesi şok eden Çukur dizisinin efsane isimleri arasında Kubilay Aka da bulunuyor. Show TV ekranlarındaki macerası sona eren Çukur dizisinde Celasun karakteriyle izleyici tarafından sevilen ünlü oyuncu Kubilay Aka'nın adı diziden ayrılmasıyla pek çok yapımla anılmıştı. Kulislerde özellikle son haftalarda pek çok iddia ortaya atılmıştı. Ancak ünlü oyuncunun yeni sezonda yer alacağı proje belli oldu. Kubilay Aka Show TV ekranlarında yakında izleyici karşısına çıkacak olan Cam Tavanlar isimli dizide başrol oynayacak.

09.06.2021 21:15 - Son Güncelleme: 09.06.2021 21:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





