Kuruluş Osman’da dikkat çeken sahne: Bala Hatun ve Malhun Hatun’un iktidar mücadelesi obayı karıştırdı!
Kuruluş Osman'da dikkat çeken sahne! Atv ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan son bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği diziye Malhun Hatun ile Bala Hatun'un arasında geçen diyalog damga vurdu. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 66'ncı bölümünde Bala Hatun ve Malhun Hatun'un iktidar mücadelesi Kayı Obası'nın hatunlarını da etkiledi. İşte o sahne...
İznik tacirlerinin Kayı Obası'nın meşhur kilimlerinden talep etmesi üzerine hatunların iş yükü hayli artınca, Malhun Hatun "Madem vakit az istenen kilim çoktur. Kızılcabeyoğlu hatunları da gelip bir işin ucundan tutsun! Elleri çabuktur" diyerek yardım teklif etti.
Bala Hatun, "Sağ olasın Malhun Hatun! Şimdilik hacet yoktur. Kayı hatunları üstesinden gelir" diyerek bu teklifi reddetti.
Bala Hatun'un yardım teklifini reddetmesine bozulan Malhun Hatun "Kırk gün otağdan çıkmadık diye Bala Hatun bizim de obanın hatunu olduğumuzu unutmuş" diyerek yareni Gökçe'yi Kızılcabeyoğlu Obası'na gönderdi.
Kızılcabeyoğlu Obası'ndan gelen hatunların kilim atölyesinde çalışmaya başlaması Kayı hatunlarının tepkisini çekti. Durumu öğrenen Bala Hatun, kilimhaneye gelerek Malhun Hatun'a tepki gösterdi: "Malhun Hatun! Biz seninle konuşmadık mı? İhtiyaç yok demedik mi? Şimdi bu ettiğin ne ola?"
Malhun Hatun ise "Doğru dersin konuştuk! Amma senin de unuttuğun bir şey. Ben de bu obanın hatunuyum! Bir işin ucundan tutmak için kimseden izin almam gerekmez" diyerek bu sözlerin altında kalmadı.