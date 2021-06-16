Kuruluş Osman’da büyük savaşa hazırlık! Osman Bey uç beylerini bir araya topladı
Kuruluş Osman'da büyük savaşa hazırlık! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 63'üncü bölümünde; Konya'da görüştüğü Selçuklu Sultanı'nın desteğini arkasına alan Osman Bey, obaya döndükten sonra uç bölgesinin Türk beylerini bir araya toplayarak Bizans'la yapılacak büyük savaşa hazırlanmalarını istedi. Büyük savaş öncesi yapılan hazırlık izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte Osman Bey'in uç beylerini bir araya topladığı o sahne…
Kayı obası beyleri ile birlikte uç bölgesinin Türkmen obalarının katıldığı toplantıda konuşan Osman Bey, Konya'da Selçuklu Sultanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı: "Emir ta Konstantiniyye'den gelince… Cümle tekfurlar birlik olunca… Sultan Mesud karar verdi. Bu hazırlıkları kendisine karşı yapılmış gibi kabul etti. Ordusuyla birlikte bizzat gelecek."