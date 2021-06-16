Kuruluş Osman’da büyük savaşa hazırlık! Osman Bey uç beylerini bir araya topladı

Kayı obası beyleri ile birlikte uç bölgesinin Türkmen obalarının katıldığı toplantıda konuşan Osman Bey, Konya'da Selçuklu Sultanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı: "Emir ta Konstantiniyye'den gelince… Cümle tekfurlar birlik olunca… Sultan Mesud karar verdi. Bu hazırlıkları kendisine karşı yapılmış gibi kabul etti. Ordusuyla birlikte bizzat gelecek."