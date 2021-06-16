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Kuruluş Osman’da büyük savaşa hazırlık! Osman Bey uç beylerini bir araya topladı

Kuruluş Osman'da büyük savaşa hazırlık! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 63'üncü bölümünde; Konya'da görüştüğü Selçuklu Sultanı'nın desteğini arkasına alan Osman Bey, obaya döndükten sonra uç bölgesinin Türk beylerini bir araya toplayarak Bizans'la yapılacak büyük savaşa hazırlanmalarını istedi. Büyük savaş öncesi yapılan hazırlık izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte Osman Bey'in uç beylerini bir araya topladığı o sahne…

16.06.2021 23:18 - Son Güncelleme: 16.06.2021 23:23
Kuruluş Osman’da büyük savaşa hazırlık! Osman Bey uç beylerini bir araya topladı

Kayı obası beyleri ile birlikte uç bölgesinin Türkmen obalarının katıldığı toplantıda konuşan Osman Bey, Konya'da Selçuklu Sultanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı: "Emir ta Konstantiniyye'den gelince… Cümle tekfurlar birlik olunca… Sultan Mesud karar verdi. Bu hazırlıkları kendisine karşı yapılmış gibi kabul etti. Ordusuyla birlikte bizzat gelecek."

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Kuruluş Osman’da büyük savaşa hazırlık! Osman Bey uç beylerini bir araya topladı

Selçuklu Sultanı Mesud'un desteği beyleri sevince boğarken, Osman Bey sözlerine şöyle devam etti: "Sultanın sizden beklediği de bu cenkte bizimle birlikte olmanızdır."

Kuruluş Osman’da büyük savaşa hazırlık! Osman Bey uç beylerini bir araya topladı

Başta Umur Bey olmak üzere tüm Türkmen beyleri Osman Bey'e desteğini açıkladı. Osman Bey bu desteğe karşılık "Türkmen beyleri gazaya aşıktır. Pusatların kalkanlara vurduğunu duyunca kimse onları çadırlarında tutamaz" dedi.

Kuruluş Osman’da büyük savaşa hazırlık! Osman Bey uç beylerini bir araya topladı

Gündüz Bey'in Nikola'nın savunma hattı planı ve Dukas'ın ordusunun gelişiyle ilgili verdiği malumatın ardından Osman Bey planını açıkladı: "İki hafta hazırlıklarımızı tamam etmek için için yeter.

Kuruluş Osman’da büyük savaşa hazırlık! Osman Bey uç beylerini bir araya topladı

Kuracakları savunma hattının karşısına yerleşeceksiniz. Düşmanı sürekli takip edip malumat toplayacaksınız. Gece çökünce hattın karşı tarafına iş bilir gaziler gönderip dil getiresiniz. Bunları konuşturursak kurdukları oyunu öğreniriz."