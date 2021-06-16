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Bir Zamanlar Çukurova’dan kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölüm! İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümden ipuçları…

Bir Zamanlar Çukurova'dan kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölüm! Başrollerini Kerem Alışık, Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan son bölümüyle yine zirvenin sahibi olmuştu. Üç sezondur reyting rekorları kıran atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde kızını korumak için her şeyi göze alan Sevda, konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürmeyi planladı. Ancak işler planlandığı gibi gitmeyince Sevda için de zor günler başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Sevda Ümit'in silahından çıkan kurşunla vuruldu. Bu detay heyecanı kat kat arttırırken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümden ipuçları…

16.06.2021 22:46 - Son Güncelleme: 16.06.2021 22:46
Bir Zamanlar Çukurova’dan kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölüm! İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümden ipuçları…

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova' 101. bölümüyle ekran gelecek. 3. sezondur, perşembe gecelerinin en çok izlenen dizisi olan Bir Zamanlar Çukurova, kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölümle izleyici karşısına çıkacak.

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Bir Zamanlar Çukurova’dan kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölüm! İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümden ipuçları…

101.BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Gözü dönen Ümit, Demir arkasını dönüp giderken, silahına davranır! Kızının tüm yaşananlardan sonra bir de katil olmasına engel olmak isteyen Sevda, canını ortaya koyacaktır!

Bir Zamanlar Çukurova’dan kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölüm! İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümden ipuçları…

Ümit'in bu kadar gözünü karartabileceğini tahmin etmeyen Demir, ikinci annem dediği Sevda ile yuvası arasındaki hesaplaşmayı bitiremeden, onun ölümüyle karşı karşıya kalacaktır! Üstelik bu ölüm, onu çok zor bir karar vermek zorunda bırakacaktır!

Bir Zamanlar Çukurova’dan kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölüm! İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümden ipuçları…

ÜZÜM KIZ ARTIK GERÇEK BABASINA DA KAVUŞUYOR
Saniye'nin Üzüm'e kötülük yapacağını düşünüp kafasına odunla vurduğu Cumali, hayati tehlikeyi atlatıp, taburcu olur ve çiftliğe geri döner. Züleyha'nın da Saniye'nin de gönlü, Üzüm'ü öz babasından ayırmaya kıyamayacaktır. Ancak Cumali, onlara anlattığı kadar kader kurbanı mıdır? Bunu zaman gösterecektir.

Bir Zamanlar Çukurova’dan kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölüm! İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümden ipuçları…

FEKELİ'NİN YÜZÜ GÜLMÜYOR!
Fekeli, Fikret ve Lütfiye'nin Kerem Ali'nin başındaki bekleyişleri umutla devam etmektedir. Bahtiyar, küçük bebeğin hayata dönmesi için canını dişine takmıştır. Müjgan'ın ailesinin avukatı vazgeçip dönse de, aile vazgeçmeye niyetli değildir! Kapıları tekrar çalacaktır!