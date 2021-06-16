Bir Zamanlar Çukurova’dan kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölüm! İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümden ipuçları…

Bir Zamanlar Çukurova'dan kayıplar ve hesaplaşmalarla dolu bir bölüm! Başrollerini Kerem Alışık, Hilal Altınbilek ve Murat Ünalmış'ın paylaştığı Bir Zamanlar Çukurova yayınlanan son bölümüyle yine zirvenin sahibi olmuştu. Üç sezondur reyting rekorları kıran atv'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın son bölümünde kızını korumak için her şeyi göze alan Sevda, konaktan para alıp, onu İstanbul'a götürmeyi planladı. Ancak işler planlandığı gibi gitmeyince Sevda için de zor günler başladı. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Sevda Ümit'in silahından çıkan kurşunla vuruldu. Bu detay heyecanı kat kat arttırırken yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 101. bölümden ipuçları…

16.06.2021 22:46 - Son Güncelleme: 16.06.2021 22:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





