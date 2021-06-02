Kuruluş Osman 61. bölümde milyonları duygulandıran sahne! Kayı Obası, Bamsı Bey’e böyle veda etti
Kuruluş Osman 61. bölümde milyonları duygulandıran sahne! Kayı Obası, Bamsı Bey'e böyle veda etti… Burak Özçivit'in başrolünü üstlendiği, atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 61'inci bölümünde, Bamsı Bey'in şehit düşmesinin ardından Kayı Obası'nda yas havası vardı. Moğol kampına baskın yapan ancak Togay'ı ele geçiremeyen Osman Bey, obaya döndükten sonra taziyeleri kabul etti. Şeyh Edebalı ve Umur Bey taziye için gelenler arasındaydı. İşte Kuruluş Osman 61. Bölümde damga vuran o sahne…
Osman Bey'in otağındaki buluşmada, Şeyh Edebalı, Bamsı Bey'in ardından bir kıssa anlattı: "Fahri kâinat efendimizin beka yurduna irtihal ettiği haberi Hz. Ebu Bekir'e ulaştığında evinde bulunuyordu. Yüreğinin yerinden koptuğunu hissederek Hâne-i Saadet'e girdi. Efendimizin mübarek yüzlerini örten örtüyü kaldırdı. O mübarek, o nurlu yüze hürmetle eğildi ve pak alınlarından üç kere öptü. Gözlerinden yaşlar süzülürken şöyle buyurdu: Ölümün de hayatın gibi temiz ve latif ya Resulallah! Cenab-ı Hakk, hakkıyla ümmeti olabilmeyi nasip eylesin."
Bu sözler otağdaki hüzün havasını ağırlaştırmışken, Şeyh Edebalı sözlerine şöyle devam etti ve Bamsı Bey'e rahmet okudu: "Bir gazi öldüğünde, bir yiğit şehit olduğunda onu gazaları ve cenkleriyle hatırlamak ve o şekilde yad etmek gerekir. Ben Bamsı Bey'i gaza aşkıyla yanan, yüreği dini ve davası için çarpan bir yiğit olarak tanıdım. Allah ondan razı olsun!"
Gündüz Bey, Demirci Davud Bey, Kumral Abdal, Akça Derviş ve Umur Bey; güzel sözleriyle Bamsı Bey'e veda ettikten sonra, son sözü Osman Bey aldı: "Ertuğrul Gazi, Savcı Bey, Abdurrahman Gazi ve Bamsı Bey… Dağ gibi yiğitler şehit olup gittiler. Şayet yerlerine onlar gibi yiğitler koyamazsak biz de dağılıp gideriz.