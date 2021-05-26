Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Şeyh Edebalı’dan Osman Bey’e tavsiyeler: “Adaletini eşit dağıtasın!”

Şeyh Edebalı sözlerine şöyle devam etti: "Bir sözümüzle bağırına taş basıp sevdiceğini üzmek pahasına nikaha karar verdin. Böyle bir kararı ancak boyunun selametini düşünen bir bey alabilirdi. Bu karara da ancak o beyin selametini düşünen bir hatun rıza gösterirdi. İkiniz de yüzümüzü ağarttınız. Rab'bim sizden razı olsun. Yarın Türkmen beylerinin de teşrifiyle düğün toyumuz var. Mübarek olsun!" Şeyh Edebalı ardından "Osman Bey! Boyun beylik, beyliğin devlet, alpların ordu olacak inşallah! Şimdi diyesin; bundan sonra sana gereken nedir?" sualini yöneltti.