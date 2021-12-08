Müge Anlı’da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atan Serkan Kıyak’a Zahide Yetiş sürprizi! Yayına börekle gelen Serkan...

3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşinin pideci komşularına kaçtığını öğrenmişti. Ardından da kendisi aldatan eşinin geri dönmesi için gözyaşları içinde yalvarmıştı. Bugün ise Kıyak, herkesi mutlu eden kararını açıkladı.