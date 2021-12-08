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Müge Anlı'da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atan Serkan Kıyak'a Zahide Yetiş sürprizi! Yayına börekle gelen Serkan...

4 gündür kayıp olan eşi Zehra Kıyak'ı aramaya gelen Serkan Kıyak hayatının şokunu yaşamış ve canlı yayında sinir krizi geçirmişti. Anneannesini ve çocuğunu bırakıp, pideci Gökhan'a kaçan Zehra Kıyak canlı yayına bağlanıp boşanmak istediğini söylemişti. "Pideci Gökhan'layım, beni aramayın" diyen Zehra'nın sözleri, eşi Serkan Kıyak'ın canlı yayında sinir krizi geçirmesine neden olmuştı. Eşi Zehra Kıyak'la ilgili son kararını veren Serkan Kıyak 8 Aralık canlı yayınına Müge Anlı için börek açar geldi. Müge Anlı'nın da Serkan Kıyak'a küçük bir sürprizi vardı. İşte detaylar...

08.12.2021 15:07 - Son Güncelleme: 08.12.2021 18:48
Müge Anlı’da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atan Serkan Kıyak’a Zahide Yetiş sürprizi! Yayına börekle gelen Serkan...

3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşinin pideci komşularına kaçtığını öğrenmişti. Ardından da kendisi aldatan eşinin geri dönmesi için gözyaşları içinde yalvarmıştı. Bugün ise Kıyak, herkesi mutlu eden kararını açıkladı.

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Müge Anlı’da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atan Serkan Kıyak’a Zahide Yetiş sürprizi! Yayına börekle gelen Serkan...

Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, eşinin 2 yaşındaki bebeklerini ve görme engelli anneannesini bırakıp 3 Aralık'ta ortadan kaybolduğunu söylemişti.

Müge Anlı’da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atan Serkan Kıyak’a Zahide Yetiş sürprizi! Yayına börekle gelen Serkan...

Yetiştirme yurdunda büyüyen Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'ın kandırıldığını ve eve geri dönmesini istediğini belirtmişti.

Müge Anlı’da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atan Serkan Kıyak’a Zahide Yetiş sürprizi! Yayına börekle gelen Serkan...

Evliliklerinde hiçbir problem yaşamadıklarını belirten Kıyak, 2.5 yıllık evliliklerinde Zehra'yı başka erkeklere 3-4 kez kendi çıplak fotoğraflarını atarken yakaladığını ve her seferinde affettiğini de eklemişti.

Müge Anlı’da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atan Serkan Kıyak’a Zahide Yetiş sürprizi! Yayına börekle gelen Serkan...

Canlı yayına telefonla bağlanan Zehra, Serkan'ı ve ailesini istemediğini ve anneannesinin de umrunda olmadığını aktarmıştı. Zehra kesin bir dille boşanmak istediğini söylese de Serkan, Zehra'nın dönmesi için canlı yayında yerlere kafasını vura vura sinir krizi geçirmişti.

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