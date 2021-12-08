Müge Anlı'da karısı pideciye kaçtığı için kendini yerden yere atan Serkan Kıyak'a Zahide Yetiş sürprizi! Yayına börekle gelen Serkan...
4 gündür kayıp olan eşi Zehra Kıyak'ı aramaya gelen Serkan Kıyak hayatının şokunu yaşamış ve canlı yayında sinir krizi geçirmişti. Anneannesini ve çocuğunu bırakıp, pideci Gökhan'a kaçan Zehra Kıyak canlı yayına bağlanıp boşanmak istediğini söylemişti. "Pideci Gökhan'layım, beni aramayın" diyen Zehra'nın sözleri, eşi Serkan Kıyak'ın canlı yayında sinir krizi geçirmesine neden olmuştı. Eşi Zehra Kıyak'la ilgili son kararını veren Serkan Kıyak 8 Aralık canlı yayınına Müge Anlı için börek açar geldi. Müge Anlı'nın da Serkan Kıyak'a küçük bir sürprizi vardı. İşte detaylar...
08.12.2021 15:07
- Son Güncelleme: 08.12.2021 18:48
3 Aralık günü ortadan kaybolan eşi Zehra Kıyak'ı bulmak için Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, canlı yayında eşinin pideci komşularına kaçtığını öğrenmişti. Ardından da kendisi aldatan eşinin geri dönmesi için gözyaşları içinde yalvarmıştı. Bugün ise Kıyak, herkesi mutlu eden kararını açıkladı.
Müge Anlı'ya katılan Serkan Kıyak, eşinin 2 yaşındaki bebeklerini ve görme engelli anneannesini bırakıp 3 Aralık'ta ortadan kaybolduğunu söylemişti.
Yetiştirme yurdunda büyüyen Serkan Kıyak, eşi Zehra Kıyak'ın kandırıldığını ve eve geri dönmesini istediğini belirtmişti.