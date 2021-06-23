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Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Sultan Mesud Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey’e verdi!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, sezon bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 64'üncü bölümünde; Osman Bey, Bizans'la uç bölgesinin kaderini değiştirecek büyük bir savaşa girişti. Selçuklu Sultanı Mesud, söz verdiği gibi ordusuyla birlikte uç bölgesine gelerek, Osman Bey'in bayrağı altında toplanan Türkmen beylerine destek verdi. Sultan Mesud'un Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey'e verdiği sahne ise diziye damga vurdu. İşte o sahne…

23.06.2021 22:37 - Son Güncelleme: 23.06.2021 22:42
Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Sultan Mesud Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey’e verdi!

Osman Bey, Bizans'la uç bölgesinin kaderini değiştirecek büyük bir savaşa girişti. Selçuklu Sultanı Mesud, söz verdiği gibi ordusuyla birlikte uç bölgesine gelerek, Osman Bey'in bayrağı altında toplanan Türkmen beylerine destek verdi. İki ordunun meydan savaşında ilk gün taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.

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Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Sultan Mesud Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey’e verdi!

İlk günün sonunda Osman Bey, Sultan Mesud ve diğer beyler durum değerlendirmesi yaparken, Konya'da gelen bir haber tüm dengeleri değiştirdi.

Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Sultan Mesud Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey’e verdi!

Sultan Mesud, gelen mesajı okuyup "Karamanoğulları Konya'ya doğru harekete geçmiş. Konya'ya dönüp, buna mani olmazsam Konya düşer" deyince durumun vahameti anlaşıldı.

Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Sultan Mesud Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey’e verdi!

Durum değerlendirmesi yapan Sultan Mesud, "Dönersem de Bizans karşısında gücünüz kırılacak" dedi ve Osman Bey'e fikrini sordu. Vaziyetin hassasiyetinin farkında olan Osman Bey "Ahval buysa, Konya'ya dönmeniz şarttır sultanım" diye yanıtladı.

Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Sultan Mesud Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey’e verdi!

Sultanın "Dukas'la Nikola'nın hakkından nasıl geleceksin Osman Bey?" sorusuna ise "Beylerimle, yiğit alplarımla Dukas'ın çelik çekirdiğini kırmak için gereğini yapacağım. Lakin siz dönmezseniz, devleti daha büyük bir felaket bekliyor olacak" cevabını verdi.