Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Sultan Mesud Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey’e verdi!

Sultanın "Dukas'la Nikola'nın hakkından nasıl geleceksin Osman Bey?" sorusuna ise "Beylerimle, yiğit alplarımla Dukas'ın çelik çekirdiğini kırmak için gereğini yapacağım. Lakin siz dönmezseniz, devleti daha büyük bir felaket bekliyor olacak" cevabını verdi.