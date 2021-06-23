Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Sultan Mesud Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey’e verdi!
Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, sezon bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 64'üncü bölümünde; Osman Bey, Bizans'la uç bölgesinin kaderini değiştirecek büyük bir savaşa girişti. Selçuklu Sultanı Mesud, söz verdiği gibi ordusuyla birlikte uç bölgesine gelerek, Osman Bey'in bayrağı altında toplanan Türkmen beylerine destek verdi. Sultan Mesud'un Türk ordusunun komutanlığını Osman Bey'e verdiği sahne ise diziye damga vurdu. İşte o sahne…
Osman Bey, Bizans'la uç bölgesinin kaderini değiştirecek büyük bir savaşa girişti. Selçuklu Sultanı Mesud, söz verdiği gibi ordusuyla birlikte uç bölgesine gelerek, Osman Bey'in bayrağı altında toplanan Türkmen beylerine destek verdi. İki ordunun meydan savaşında ilk gün taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.