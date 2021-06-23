Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi

Sultan Mesud'un birlikleri ile Konya'ya dönmesi nedeniyle sayıca dezavantajlı duruma düşen ordusuna seslenen Osman Bey, "Bugün burada bey yok! Beyiniz ilayı kelimetullah için aranızda sizinle kılınç savurandır. Azimli cenk olacak, canını seven, aile hasretiyle tutuşan varsa dönebilir. Cenk isteyene işte meydan, işte azgın düşman. Bilin ki ben zafere yahut şehadete erene kadar cenk meydanını terk etmeyeceğim" dedi.