Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, sezon finaliyle milyonları ekran başına kilitledi. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 64'üncü bölümünde; Sultan Mesud'un Konya'ya dönmek zorunda kalması ile Türk ordusunun komutanlığını üstlenen Osman Bey, kurduğu strateji ile savaşın kaderini değiştirdi. O anlar soluksuz izlenirken sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne…
Sultan Mesud'un birlikleri ile Konya'ya dönmesi nedeniyle sayıca dezavantajlı duruma düşen ordusuna seslenen Osman Bey, "Bugün burada bey yok! Beyiniz ilayı kelimetullah için aranızda sizinle kılınç savurandır. Azimli cenk olacak, canını seven, aile hasretiyle tutuşan varsa dönebilir. Cenk isteyene işte meydan, işte azgın düşman. Bilin ki ben zafere yahut şehadete erene kadar cenk meydanını terk etmeyeceğim" dedi.