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Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, sezon finaliyle milyonları ekran başına kilitledi. 'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 64'üncü bölümünde; Sultan Mesud'un Konya'ya dönmek zorunda kalması ile Türk ordusunun komutanlığını üstlenen Osman Bey, kurduğu strateji ile savaşın kaderini değiştirdi. O anlar soluksuz izlenirken sosyal medyaya damga vurdu. İşte o sahne…

23.06.2021 23:01 - Son Güncelleme: 23.06.2021 23:16
Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi

Bizans ordusunun temelini oluşturan, Dukas'ın komuta ettiği mızraklı ve kalkanlı Makedon askerlerini saf dışı bırakabilmek için strateji kuran Osman Bey, bu birliğin düzeninin bozulması ile düşman ordusunun dağılacağını hesapladı.

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Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi

Sultan Mesud'un birlikleri ile Konya'ya dönmesi nedeniyle sayıca dezavantajlı duruma düşen ordusuna seslenen Osman Bey, "Bugün burada bey yok! Beyiniz ilayı kelimetullah için aranızda sizinle kılınç savurandır. Azimli cenk olacak, canını seven, aile hasretiyle tutuşan varsa dönebilir. Cenk isteyene işte meydan, işte azgın düşman. Bilin ki ben zafere yahut şehadete erene kadar cenk meydanını terk etmeyeceğim" dedi.

Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi

Savaşın ikinci gününde Türk ordusu, sayıca az olmasına rağmen Bizans ordusuna karşı kahramanca dövüştü.

Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi

Merkezde yer alan Osman Bey ve alpleri, Makedon birliğine karşı mücadele etti. Bizans ordusunun kendilerini çembere almaya başladığını fark eden Osman Bey, alplerine ricat emri verdi.

Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey savaşın kaderini böyle değiştirdi

Osman Bey'in çekildiğini gören Nikola büyük sevinç yaşarken, Dukas emrindeki birliğe "Hiçbirini sağ bırakmayın. Kaçmalarına izin vermeyin" emrini verdi.