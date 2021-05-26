Atv’den bomba bir dizi daha geliyor: Kalp Yarası! Hatay’ın etkileyici coğrafyasında muhteşem bir aşk hikayesi

Atv'den bomba bir dizi daha geliyor: Kalp Yarası! Başrollerini Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran ve Toprak Can Adıgüzel gibi başarılı oyuncuların paylaştığı atv'nin yeni dizisi Kalp Yarası'ndan ilk görüntüler izleyici ile buluştu. Medeniyetlerin buluşma noktası olarak kabul edilen Antakya/Hatay'ın etkileyici coğrafyasında göz alıcı bir prodüksiyonla çekilen Kalp Yarası'nın ilk teaserı izleyiciden büyük ilgi gördü. İşte detaylar…

26.05.2021 20:48 - Son Güncelleme: 26.05.2021 20:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





