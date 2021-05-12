Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Osman Bey’in zor anları Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı
Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen diziye, Osman Bey'in Malhun Hatun'la evleneceğini Bala Hatun'a açıkladığı sahne damga vurdu. Nihayet kararını veren Osman Bey, bu kararı eşi Bala Hatun'a açıklarken hayli zorlandı. İşte Osman Bey'in Malhun Hatun'la evleneceğini Bala Hatun'a açıkladığı o sahne…
Çok sevdiği eşi Bala Hatun'u kırmak istemeyen, yüreği ve aklı arasında kalan Osman Bey, uzun süre düşündükten sonra kararını verdi. Çıktığı av dönüşünde otağında Bala Hatun'un karşıladığı Osman Bey, sözü evirip çevirmeden "Bala'm! Ben kararımı verdim. Kayı obasına bir veliaht vermek için, yeniden nikahlanacağım" dedi.
Osman Bey'in "Yüreğimde kimin olduğu bellidir. Aklımda olana gelince… Şeyhim Edebalı'nın da arzusu budur… Kızılbeyoğlu Umur Bey'in kızı, Malhun Hatun!" cevabı Bala Hatun'u derinden sarstı. Osman Bey'in evleneceği kişinin Malhun Hatun olması ve bu ismi babası Şeyh Edebalı'nın tavsiye etmesi Bala Hatun'u oldukça etkiledi.