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Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Osman Bey’in zor anları Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı

Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman, izleyicileri yine ekran başına kilitledi. Yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen diziye, Osman Bey'in Malhun Hatun'la evleneceğini Bala Hatun'a açıkladığı sahne damga vurdu. Nihayet kararını veren Osman Bey, bu kararı eşi Bala Hatun'a açıklarken hayli zorlandı. İşte Osman Bey'in Malhun Hatun'la evleneceğini Bala Hatun'a açıkladığı o sahne…

12.05.2021 23:22 - Son Güncelleme: 12.05.2021 23:45
Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Osman Bey’in zor anları Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı

'Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 58'inci bölümünde, Şeyh Edebalı'nın Malhun Hatun'la evlenmesi yönündeki tavsiyesi üzerine beylerine de danışarak durumu değerlendiren Osman Bey, nihayet kararını verdi ve bu kararı eşi Bala Hatun'a açıklarken hayli zorlandı.

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Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Osman Bey’in zor anları Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı

Babası Ertuğrul Gazi'nin evlenmesi yönündeki vasiyetinin üzerine Şeyh Edebalı'nın da Türk birliğinin sağlanması ve veliaht meselesinin ortadan kalkması için Malhun Hatun'u eş olarak alması gerektiği tavsiyesi, Osman Bey'i uzun süre durum değerlendirmesi yapmaya zorladı.

Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Osman Bey’in zor anları Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı

Çok sevdiği eşi Bala Hatun'u kırmak istemeyen, yüreği ve aklı arasında kalan Osman Bey, uzun süre düşündükten sonra kararını verdi. Çıktığı av dönüşünde otağında Bala Hatun'un karşıladığı Osman Bey, sözü evirip çevirmeden "Bala'm! Ben kararımı verdim. Kayı obasına bir veliaht vermek için, yeniden nikahlanacağım" dedi.

Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Osman Bey’in zor anları Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı

Bir süredir Osman Bey'i evlenmesi ve çocuk sahibi olması için teşvik eden Bala Hatun, "Hayırlı ve doğru bir karar vermişsin Osman Bey" diyerek destek verdi ve sordu: "Aklında biri var mıdır?"

Kuruluş Osman’a damga vuran sahne! Osman Bey’in zor anları Malhun Hatun’la evleneceğini Bala Hatun’a böyle açıkladı

Osman Bey'in "Yüreğimde kimin olduğu bellidir. Aklımda olana gelince… Şeyhim Edebalı'nın da arzusu budur… Kızılbeyoğlu Umur Bey'in kızı, Malhun Hatun!" cevabı Bala Hatun'u derinden sarstı. Osman Bey'in evleneceği kişinin Malhun Hatun olması ve bu ismi babası Şeyh Edebalı'nın tavsiye etmesi Bala Hatun'u oldukça etkiledi.