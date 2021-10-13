Kuruluş Osman’a damga vuran sahne: Osman Bey ve Turgut Alp yüzleşmesinde gerilim yükseldi!

Göktuğ, Turgut Alp'e "Lafını bil konuş gayrı Turgut Bey! Karşında Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey var" diyerek tepki gösterirken, Turgut Alp, Osman Bey'e "Biz verdiğimiz sözde durduk, Kosses'e gardaşını sağ salim teslim ettik... Ya benim alplerim... Ya benim gardaşlarım... Ne oldu anlatasın Osman Bey!" sözleriyle veryansın etti.