Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey, Umur Bey’den hesap sordu: “Cümle Türkmen obalarının istikbalini tehlikeye attın!”

Mahcubiyet içindeki Umur Bey cevap veremeyince, Osman Bey "Alplerini şehit verdin, onca masumun kanına girdin. Ve dahi cümle Türkmen obalarının istikbalini tehlikeye attın. Umur Bey diyesin hele; bunu neden yaptın? Sultan ile konuştum dedim sana. Oyunu birlikte kurduk dedim. Şimdi her şey yıkıldı. İhtiyacım olan kuvveti toplayamadan İlhanlı Devleti ile ceng etmek zorunda kaldım" diyerek sözlerine devam etti. Bu sırada Osman Bey'in yayını eline aldığını gören Umur Bey iyice gerildi ve "O yay ne içindir Osman Bey?" diye sordu.