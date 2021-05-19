Kuruluş Osman’da nefesler tutuldu! Osman Bey, Umur Bey’den hesap sordu: “Cümle Türkmen obalarının istikbalini tehlikeye attın!”
Kuruluş Osman'da nefesler tutuldu! Osman Bey, Umur Bey'den hesap sordu: "Cümle Türkmen obalarının istikbalini tehlikeye attın!" Atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Bu akşam 59'uncu bölümüyle ekrana gelen dizi, yine seyircisini ekran başına kilitleri. Osman Bey'in Umur Bey'den hesap sorduğu sahne ise Kuruluş Osman 59. bölüme damga vurdu. İşte Osman Bey'in Umur Bey'den hesap sorduğu o sahne…
Otağa geçildiğinde Osman Bey, "Dün otağındaydım. Şeyhim Edebalı ve ağabeyim Gündüz'le birlikte… Sözünde durup gelmeni bekledik. Neredeydin?" diyerek Umur Bey'den hesap sordu ve "Tek başına bir işe kalkışmaman hususunda seni defalarca uyarmadım mı? Her seferinde başımıza daha büyük bir bela açmadın mı? Gene de bildiğini okudun öyle mi?" dedi.
Mahcubiyet içindeki Umur Bey cevap veremeyince, Osman Bey "Alplerini şehit verdin, onca masumun kanına girdin. Ve dahi cümle Türkmen obalarının istikbalini tehlikeye attın. Umur Bey diyesin hele; bunu neden yaptın? Sultan ile konuştum dedim sana. Oyunu birlikte kurduk dedim. Şimdi her şey yıkıldı. İhtiyacım olan kuvveti toplayamadan İlhanlı Devleti ile ceng etmek zorunda kaldım" diyerek sözlerine devam etti. Bu sırada Osman Bey'in yayını eline aldığını gören Umur Bey iyice gerildi ve "O yay ne içindir Osman Bey?" diye sordu.