Akıncı 19. bölüm fragmanı nefes kesti! “Her planlarını başlarına çaldık!”

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Akıncı yayınlanan son bölümüyle yine nefes kesti! Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin ekrana gelen 18. bölümünde Akıncı, en büyük düşmanıyla yüz yüze geldi. Aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle de tam not aldı. Akıncı'nın 19. bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı! Yayınlanan yeni bölüm fragmanına "Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz" sözleri damga vurdu! İşte Akıncı 19. bölüm fragmanı…

01.05.2021 01:14 - Son Güncelleme: 01.05.2021 01:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





