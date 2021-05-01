RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

Akıncı 19. bölüm fragmanı nefes kesti! “Her planlarını başlarına çaldık!”

Başrollerini Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin üstlendiği, Atv'nin sevilen dizisi Akıncı yayınlanan son bölümüyle yine nefes kesti! Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin ekrana gelen 18. bölümünde Akıncı, en büyük düşmanıyla yüz yüze geldi. Aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, son bölümüyle de tam not aldı. Akıncı'nın 19. bölüm fragmanı ise heyecanı arttırdı! Yayınlanan yeni bölüm fragmanına "Her planlarını başlarına çaldık! Ve bunu yapmaya devam edeceğiz" sözleri damga vurdu! İşte Akıncı 19. bölüm fragmanı…

01.05.2021 01:14 - Son Güncelleme: 01.05.2021 01:14
Akıncı 19. bölüm fragmanı nefes kesti! “Her planlarını başlarına çaldık!”

ATV'de Cuma akşamları yayınlanan ve ilgiyle izlenen Akıncı dizisinde yine heyecan dolu olaylar yaşanacak. Saat 20:00'de izleyicilerle buluşan dizinin yeni bölümünde Akıncı en büyük düşmanıyla yüz yüze geldi. Peki aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizinin son bölümünde neler yaşandı?

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Akıncı 19. bölüm fragmanı nefes kesti! “Her planlarını başlarına çaldık!”

AKINCI 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Akıncı son anda yaptığı bir hamle ile İstanbul'u kana bulanmaktan kurtarmış, büyük bir felaketi önlemiştir.

Akıncı 19. bölüm fragmanı nefes kesti! “Her planlarını başlarına çaldık!”

Cevdet ise karşısındaki düşmanı tanımak için harekete geçmiştir.

Akıncı 19. bölüm fragmanı nefes kesti! “Her planlarını başlarına çaldık!”

Annesinin yaşadığını öğrenen Nergis, annesinin nerede olduğunu öğrenmek için araştırmalarında daha derine iner.

Akıncı 19. bölüm fragmanı nefes kesti! “Her planlarını başlarına çaldık!”

Orhan bombanın izini takip etmiştir; Haritacılar, Alman konsolosluğunda verilecek bir davette olacaktır. Ama davete girmek ayrı bir zorluktur.