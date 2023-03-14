Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde Cezayir'in içine düşen büyük şüphe! Ölümcül mücadeleden kim sağ çıkacak?
Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde yine nefesler tutulacak! Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girecek. Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yaparken yaşanacak gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu hafta yaşanacaklar...
14.03.2023 14:55 - Son Güncelleme: 14.03.2023 15:19