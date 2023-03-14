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Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde Cezayir'in içine düşen büyük şüphe! Ölümcül mücadeleden kim sağ çıkacak?

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde yine nefesler tutulacak! Oktay Kaynarca, Pelin Akil ve Ebru Özkan'ın başrollerini paylaştığı Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümünde Jean Luc ve Tito ölümcül bir mücadeleye girecek. Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yaparken yaşanacak gelişmeler izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte Ben Bu Cihana Sığmazam'da bu hafta yaşanacaklar...

14.03.2023 14:55 - Son Güncelleme: 14.03.2023 15:19
Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde Cezayir’in içine düşen büyük şüphe! Ölümcül mücadeleden kim sağ çıkacak?

BEN BU CİHANA SIĞMAZAM 22.BÖLÜM

Cezayir, ağabeyinin katili Kayıkçı'ya ulaşabilmek için kendi adamları tarafından vurulan Bassilius'u yaşatmak için elinden gelen her şeyi yapar.

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Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde Cezayir’in içine düşen büyük şüphe! Ölümcül mücadeleden kim sağ çıkacak?

Bassilius'u kurtarabilmek için Firuze'den yardım ister. Firuze, hamileliği nedeniyle kendisine dikkat etmesi gerekirken Cezayir'in çağrısına cevapsız kalamaz.

Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde Cezayir’in içine düşen büyük şüphe! Ölümcül mücadeleden kim sağ çıkacak?

Firuze, tedavi edeceği kişinin daha önce kendi ölüm emrini veren Bassilus olduğunu görür. Nihayet Firuze'nin Bassilius'la yüzleşme anı gelir.

Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde Cezayir’in içine düşen büyük şüphe! Ölümcül mücadeleden kim sağ çıkacak?

Leyla, kardeşi Süheyla'yı almak için Orhan'ın evine gider. Orhan'la yaşadıkları atışma sırasında beklenmedik bir durum yaşanır. Leyla, kardeşi Süheyla'yı korumak için hem kendini hem de ailesini etkileyecek büyük bir sorumluluk almak zorunda kalır.

Ben Bu Cihana Sığmazam 22. bölümde Cezayir’in içine düşen büyük şüphe! Ölümcül mücadeleden kim sağ çıkacak?

Cezayir'in elinden kurtulan Tatavlalı, Leyla'nın zor durumda olduğunu öğrenir ve Cezayir'in ters köşeye yatırmak için yeni planlar yapar.

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