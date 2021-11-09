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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek

Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek... Atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Diziye yeni bir soluk getirecek olan Alman oyuncu yeni bölümde tüm dikkatleri üzerine çekecek. Yeni sezonda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman 70. bölümüyle 10 Kasım Çarşamba akşamı ortalığı yıkıp geçecek.

09.11.2021 11:12 - Son Güncelleme: 09.11.2021 11:12
Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek

KURULUŞ OSMAN OYUNCU KADROSUNDA SÜRPRİZ İSİM!

Atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu.

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Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek

Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek

Yeni hikayesi, görkemli dekorları ve zengin oyuncu kadrosu yeni sezonunda da seyircisini ekran başına kilitleyen 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna son olarak Alman oyuncu Yazmeen Baker katıldı.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek

Dizide sürpriz bir karaktere hayat verecek Yazmeen Baker, aksiyon sahnelerindeki üstün yeteneği ve tecrübesiyle tanınıyor.

Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz ile Erkan Nurhan'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman' yeni sezonda da Atv ekranlarında Çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam edecek.

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