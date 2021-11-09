Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek
Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda sürpriz isim! Aksiyon sahnelerinin vazgeçilmezi Alman kadın oyuncu yeni bölümde fırtınalar estirecek... Atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'ın üçüncü sezon kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Diziye yeni bir soluk getirecek olan Alman oyuncu yeni bölümde tüm dikkatleri üzerine çekecek. Yeni sezonda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören Kuruluş Osman 70. bölümüyle 10 Kasım Çarşamba akşamı ortalığı yıkıp geçecek.
09.11.2021 11:12
- Son Güncelleme: 09.11.2021 11:12