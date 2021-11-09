Müge Anlı canlı yayınında milyonları şoke eden olay! Hanife Fındık nerede? Bayram Fındık odaya girdi ve...

Ardından Hanife Fındık'ın eşi kendisini odaya kapattI, Müge Anlı ise şaşkına çeviren durum karşısında, 'Bana hiç iyi gelmedi, emniyet yetkilileri bakar şimdi ona, ben hiç böyle kendii kilitleyen ve sırıtan görmedim. Bu işle ilgili iyi şeyler düşünmüyorum. Gerçekler ortaya çıksın da benim de içim rahat etsin.' dedi.