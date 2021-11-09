Müge Anlı canlı yayınında milyonları şoke eden olay! Hanife Fındık nerede? Bayram Fındık odaya girdi ve...
Müge Anlı canlı yayınında milyonları şoke eden olay! 27 yaşındaki Hanife Fındık nerede? Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında aranan Hanife Fındık'ın eşi canlı yayında sözleri ve hareketleri ile herkesi şaşkına çevirdi. Atv canlı yayınında kayıp Hanife Fındık ile eşi Bayram Bey'in son mesajlaşması da ortaya çıktı.
CANLI YAYINDA MİLYONLARI ŞOKE EDEN OLAY!
Hanife Fındık nerede? Müge Anlı canlı yayınında milyonları şoke eden bir olay yaşandı.
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
8 Ekim cuma akşamı kaybolan 27 yaşındaki Hanife Fındık Müge Anlı ile Tatlı Sert ekranlarında aranıyor.
Son olarak eşi Bayram Fındık ile mesajlaştığı ortaya çıkan Hanife Fındık'ın nerede olduğunu araştıran Müge Anlı, canlı yayında şoke eden anlarla karşı karşıya kaldı.
Bayram Bey, eşini aradığını açmadığını, mesaj atıp "Ben Çankırı'ya hastaneye gidiyorum, kafamda tümör var" dediğini, hastaneye sorduğunu, öyle bir kayıt olmadığını ifade etti. Hanife Hanım ile Bayram Bey'in mesajlaşma görüntüsü yayınlandı, Hanife Hanım'ın "Sana korkudan diyemedim, tümör var bende, hastaneye gideceğim. Yanımda takılar var bir şey yok merak etme" yazdığı görüldü.
Ardından Hanife Fındık'ın eşi kendisini odaya kapattI, Müge Anlı ise şaşkına çeviren durum karşısında, 'Bana hiç iyi gelmedi, emniyet yetkilileri bakar şimdi ona, ben hiç böyle kendii kilitleyen ve sırıtan görmedim. Bu işle ilgili iyi şeyler düşünmüyorum. Gerçekler ortaya çıksın da benim de içim rahat etsin.' dedi.