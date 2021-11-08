Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!

Tüm Kişiler'de %9,12 izlenme oranı ve 23,68 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,81 izlenme oranı ve %23,90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.