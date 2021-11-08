Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!
Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı ise nefes kesti. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Osman Bey'in "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı...
08.11.2021 23:13
- Son Güncelleme: 08.11.2021 23:42
Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Savaş sahnelerinin yer aldığı yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!" sözleri damga vurdu.
OSMAN BEY'İN FETHİ REYTİNGLERİ KATLADI
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.
#TürkeBaşkaldıranın etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de rakipsizdi.