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Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!

Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Başrolünü Burak Özçivit'in üstlendiği atv'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yayınlanan 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı ise nefes kesti. Yeni bölüm öncesi heyecanı doruklara çıkaran fragmana Osman Bey'in "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!" sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı...

08.11.2021 23:13 - Son Güncelleme: 08.11.2021 23:42
Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!

Kuruluş Osman'ın heyecanla beklenen 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Savaş sahnelerinin yer aldığı yeni bölüm fragmanına Osman Bey'in "Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!" sözleri damga vurdu.

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Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!

OSMAN BEY'İN FETHİ REYTİNGLERİ KATLADI
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranında heyecanla izlenen 69'uncu bölümüyle reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı.

Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!

#TürkeBaşkaldıranın etiketiyle sosyal medyada çok konuşulan 'Kuruluş Osman', Türkiye ve dünya gündeminde yer alırken, reytinglerde de rakipsizdi.

Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!

Tüm Kişiler'de %9,12 izlenme oranı ve 23,68 izlenme payı, 20+ABC1'de %9,81 izlenme oranı ve %23,90 izlenme payı elde ederek çarşamba gününün en çok izlenen yapımı oldu ve tüm diziler arasında sezonun en iyi açılışını yaptı.

Kuruluş Osman 70. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Bize çaldıkları pusatın akıbeti ancak körelmektir!

Dizinin 69'uncu bölümde; Kayı Obası'na ile ticaret anlaşmalarını iptal ederek Osman Bey'i köşeye sıkıştıracağını düşünen bölge tekfurları, Bilecik Kalesi'ndeki toplantılarına davet ettikleri Osman Bey'in sürprizi karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

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