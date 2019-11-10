Kim Milyoner Olmak İster'in 842. bölümüne damga vuran Köprülü Mehmed Paşa sorusu! İşte 842. bölüm soru ve cevapları

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 842. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.



KİM MİLYONER OLMAK İSTER 842. BÖLÜM TAMAMI TIKLA İZLE