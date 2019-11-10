Kim Milyoner Olmak İster'in 842. bölümüne damga vuran Köprülü Mehmed Paşa sorusu! İşte 842. bölüm soru ve cevapları
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 842. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Kim Milyoner Olmak İster'in 9 Kasım akşamı yayınlanan yeni bölümünde bir yarışmacıya,"Osmanlı Devleti'nde 17. yüzyılda etkili olan Köprülüler ailesinin kurucusu sadrazam Köprülü Mehmed Paşa'nın saraydaki ilk görevi neredeydi?" sorusu yöneltildi. Hem yarışmacı hem de izleyiciler uzun süre 'Köprülü Mehmed Paşa sorusu'nun cevabını aradı. İşte izleyicisini ekran başına bağlayan Kim Milyoner Olmak İster'in 842. bölümünün soru ve cevapları...
10.11.2019 05:18
- Son Güncelleme: 10.11.2019 05:18
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Türkiye'nin ve dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 842. yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı.
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 842. BÖLÜM TAMAMI TIKLA İZLE
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