Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı izleyenleri kırdı geçirdi! Öyle bir soruda joker hakkı kullandı ki...

ATV'nin her bölümüyle ilgi gören yarışması Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezona Oktay Kaynarca ile başladı. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde, yarışmaya katılan Tekstil işçisi Bilal Yoğurtçuoğlu geceye damga vurdu. En büyük hayali Kim Milyoner Olmak İster'e katılmak olan yarışmacı, izleyenleri kırdı geçirdi. Karşısına çıkan ilk soruda joker hakkı kullanan Yoğurtçuoğlu izleyenleri şoke etti. İşte Oktay Kaynarca'nın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında geceye damga vuran o anlar ve yeni bölümden kareler...